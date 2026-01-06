De durags a tatuagem: saiba os itens banidos da NBA

A NBA incluiu mais um item a sua lista de proibidos dentro de quadra. Dessa vez, foi o ritual de Jalen Suggs que deixa uma faixa no pescoço durante o início do jogo. Entre motivos diversos, a liga norte-americana conta com outros nove acessórios banidos.

Entenda o caso de Suggs

De acordo com Kendra Douglas, repórter da transmissão oficial da equipe, Suggs recebeu um aviso formal de que o acessório deve estar devidamente posicionado na cabeça já no momento do salto inicial. O veto encerra um costume curioso: o atleta só subia a faixa para o local de origem quando sentia que havia "entrado no fluxo" do jogo.

"É só o jeito 'J-Suggs' de ser. Eu fazia isso na escolhinha; deixava no pescoço até o aquecimento engrenar. Quando sinto que estou no ritmo, coloco na cabeça e sigo o jogo", revelou o armador, surpreso com a repercussão do caso.

Se a proibição da liga foi um incômodo estético, o verdadeiro golpe veio logo após o apito final em Chicago. Justamente em sua primeira partida sob as novas regras, Suggs sofreu uma entorse de grau 1 no ligamento colateral medial (MCL) do joelho.

9 itens banidos pela NBA

Durags: Apenas um jogador teve chance de utilizar uma durag, popular na cultura afro-americana, em quadra antes da proibição da NBA. Na pré-temporada de 2000, o pivô do Indiana Pacers entrou em quadra com o objeto, que prontamente foi banido por "questões de segurança".

Faixa com logo invertido: Embora a segurança não entrasse em questão, foi proibido utilizar a faixa para a cabeça com a logo da NBA ao contrária. A tendência havia sido criado por Rajon Rondo em sua época no Boston Celtics.

Faixa estilo "ninja": Mais um estilo de faixa teve o fim longe das quadras. Entre os anos de 2018 e 2019, se tornou comum acompanhar alguns jogadores com um acessória estilo ninja na cabeça. A NBA não gostou e logo baniu o item, alegando questões de segurança e afirmando que a faixa não era peça uniforme.

Air Jordan 1: Quem conhece a história de Michael Jordan sabe a saga que foi para usar os famosos tênis preto e vermelho da Nike. Em 1984, o ex-jogador recebeu uma multa de 5 mil dólares por jogo disputado com o modelo. Segundo a NBA, o objeto violava as regras de uniforme exigidas na época.

'Air Jordan 1' foi a primeira linha de tênis de Michael Jordan (Foto: Reprodução)

Band-Aid estilizado: Nos anos 2000, Dwyane Wade chamou atenção durante os jogos, além de seu talento no basquete, pelo uso de band-aids sem motivo médico. O destaque desse item era a personalização, que contava com o apelido, sobrenome ou até a bandeira dos Estados Unidos.

Correntes de ouro: A moda dos anos 70 e 80 era jogar com grandes correntes de ouro e pingentes, o que foi depois foi proibido pela liga. O motivo era o risco de enforcamento ou acidentes e lesões.

Tênis com molas de propulsão: Alguns modelos de tênis aderiram molas de propulsão e se tornaram moda entre fãs e jogadores. Com a tecnologia "Load 'N Launch", a peça prometia ajudar na impulsão em quadra, o que foi proibido pela liga. A NBA alegou que ia contra o regulamento sobre "vantagem injusta".

Máscaras de carbono preto: A utilização dessas máscaras chegam como forma de acelerar o processo de retorno do atleta as quadras. Normalmente transparente, uma versão preta deste item foi aderida por LeBron James e Kyrie Irving. A liga não aprovou e pediu que os jogadores voltassem a "cor" tradicional.