NBA

Kerr, técnico dos Warriors, perde o controle com árbitros e é expulso em partida da NBA

Logo após isso, Stephen Curry também foi expulso

Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 06/01/2026
12:09
Clima tenso na partida de Golden State Warriors x Los Angeles Clippers (Foto: Sean M. Haffey / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
imagem cameraClima tenso na partida de Golden State Warriors x Los Angeles Clippers (Foto: Sean M. Haffey / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
  • Matéria
  • Matéria

A derrota do Golden State Warriors para o Denver Nuggets na última segunda (5) da NBA não ficou marcada apenas pelo placar, mas por um momento de intensa tensão envolvendo o técnico Steve Kerr. Conhecido por sua postura geralmente equilibrada, o comandante da equipe californiana protagonizou um episódio de fúria contra a arbitragem que exigiu a intervenção dos jogadores de sua equipe.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O estopim e a intervenção de Payton II e Gui Santos

O clima esquentou após uma sequência de marcações que desagradaram profundamente a Kerr. O treinador, indignado com as decisões dos juízes em quadra, partiu em direção aos oficiais para protestar de forma veemente. A exaltação foi tamanha que Kerr acabou recebendo duas faltas técnicas consecutivas, o que resultou em sua expulsão automática da partida.

O que mais chamou a atenção no episódio, registrado em vídeo e amplamente compartilhado nas redes sociais, foi a forma como o técnico foi freado. Antes que a situação pudesse escalar para uma punição ainda mais severa, Gary Payton II e Gui Santos aproximaram-se de Kerr. Em um gesto de "panos quentes", conduzindo o treinador para longe do foco do conflito, tentando acalmar os ânimos.

➡️ NBA: Nuggets faz o inacreditável, técnico e astro são expulsos e líder é derrotado
➡️ NBA proibe ritual de aquecimento de atleta do Orlando Magic

Stephen Curry reclamando com arbitragem antes da expulsão em Golden State Warriors x Los Angeles Clippers (Foto: Sean M. Haffey / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Stephen Curry reclamando com arbitragem antes da expulsão em Golden State Warriors x Los Angeles Clippers (Foto: Sean M. Haffey / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Desfecho

Mesmo com a tentativa de mediação dos jogadores, o dano já estava feito para o Golden State. Sem seu treinador no banco para a reta final do jogo, a equipe não conseguiu reverter a vantagem dos Clippers, principalmente após perder também Stephen Curry nos últimos segundos após exceder os limites de faltas.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Veja todos os resultados da noite de segunda (5):

Detroit Pistons 121 x 90 New York Knicks
Boston Celtics 115 x 101 Chicago Bulls
Toronto Raptors 118 x 100 Atlanta Hawks
Oklahoma City Thunder 97 x 124 Charlotte Hornets
Houston Rockets 100 x 97 Phoenix Suns
Philadelphia 76ers 124 x 125 Denver Nuggets
Los Angeles Clippers 103 x 102 Golden State Warriors
Portland Trail Blazers 137 x 117 Utah Jazz

