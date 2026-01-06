Kerr, técnico dos Warriors, perde o controle com árbitros e é expulso em partida da NBA
Logo após isso, Stephen Curry também foi expulso
A derrota do Golden State Warriors para o Denver Nuggets na última segunda (5) da NBA não ficou marcada apenas pelo placar, mas por um momento de intensa tensão envolvendo o técnico Steve Kerr. Conhecido por sua postura geralmente equilibrada, o comandante da equipe californiana protagonizou um episódio de fúria contra a arbitragem que exigiu a intervenção dos jogadores de sua equipe.
O estopim e a intervenção de Payton II e Gui Santos
O clima esquentou após uma sequência de marcações que desagradaram profundamente a Kerr. O treinador, indignado com as decisões dos juízes em quadra, partiu em direção aos oficiais para protestar de forma veemente. A exaltação foi tamanha que Kerr acabou recebendo duas faltas técnicas consecutivas, o que resultou em sua expulsão automática da partida.
O que mais chamou a atenção no episódio, registrado em vídeo e amplamente compartilhado nas redes sociais, foi a forma como o técnico foi freado. Antes que a situação pudesse escalar para uma punição ainda mais severa, Gary Payton II e Gui Santos aproximaram-se de Kerr. Em um gesto de "panos quentes", conduzindo o treinador para longe do foco do conflito, tentando acalmar os ânimos.
Desfecho
Mesmo com a tentativa de mediação dos jogadores, o dano já estava feito para o Golden State. Sem seu treinador no banco para a reta final do jogo, a equipe não conseguiu reverter a vantagem dos Clippers, principalmente após perder também Stephen Curry nos últimos segundos após exceder os limites de faltas.
Veja todos os resultados da noite de segunda (5):
Detroit Pistons 121 x 90 New York Knicks
Boston Celtics 115 x 101 Chicago Bulls
Toronto Raptors 118 x 100 Atlanta Hawks
Oklahoma City Thunder 97 x 124 Charlotte Hornets
Houston Rockets 100 x 97 Phoenix Suns
Philadelphia 76ers 124 x 125 Denver Nuggets
Los Angeles Clippers 103 x 102 Golden State Warriors
Portland Trail Blazers 137 x 117 Utah Jazz
