Astro da NBA relembra ‘choro’ de Golden State Warriors nos playoffs

As faltas foram um dos assuntos mais comentados durante a última temporada da NBA, seja na temporada regular quanto nos playoffs. Os lances de Stephen Curry, principalmente, eram colocados em destaque nas redes sociais e em entrevistas. Na estreia da pós-temporada, a série entre Golden State Warriors e Houston Rockets rendeu bastante discussões sobre a problemática, o que foi analisado pelo pivô Alperen Sengun.

— Eles (Warriors) são um time muito experiente e cometeram muitas faltas. Nos playoffs, eles não marcam faltas. Mas foram eles que reclamaram a série toda sobre as faltas não serem marcadas — relembrou Sengun, ao canal "Socrates".

Em destaque durante a temporada, as faltas - excesso ou "ausência" - foram frequentemente criticadas nas coletivas do técnico Steve Kerr e no elenco do Warriors. Apesar disso, não era comum ver tal reclamação surgir de algum atleta relacionado ao Rockets. Esse silêncio sobre o assunto foi também explicado pelo pivô turco, que tinha recomendações diretas de Ime Udoka, comandante da equipe.

— Se tratando de nós, não temos permissão para reclamar (com a arbitragem). É uma coisa mais interna. Ime Udoka não permite. Ele perde a cabeça quando nós reclamamos — disse o pivô.

As principais reclamações de Kerr, que envolviam Curry, eram sobre a quantidade de falta que faziam no armador. Segundo o técnico do Warriors, apesar do jogo duro, a arbitragem não apitava muitas lances em cima do camisa 30.

Em relação aos pontos apresentados por Sengun, os números estão ao seu lado. O Rockets fez 25 faltas a menos que o Warriors durante os sete jogos da série dos playoffs. Vale destacar que, embora tenha menos penalizações, a equipe texana contou com 78 oportunidades a mais de lance livre.

Como foi a série entre Warriors e Rockets?

O Golden State Warriors precisou de sete confrontos para vencer o Houston Rockets nas oitavas de final da NBA. A série desgastante pode ter sido um problema para o Warriors, que enfrentou jogos muito físicos e lesões indesejadas em seus principais jogadores: Stephen Curry e Jimmy Butler. Esses problemas, inclusive, afetaram a atuação da equipe na fase seguinte contra o Minnesota Timberwolves.

Apesar disso, o Warriors conseguiu garantir a vantagem no placar após sete jogos difíceis. O time de San Francisco chegou a abrir 3 a 1, mas sofreu o empate com duas derrotas seguidas, fora e dentro de casa. A partida de decisão contou com domínio de Curry nos minutos finais para conquistar a vaga nas semifinais da Conferência Oeste.