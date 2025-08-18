Ex-jogador detona comportamento de atletas na NBA

O ex-jogador da NBA e ídolo do Utah Jazz, John Stockton criticou em um podcast o comportamento dos atuais atletas e a própria liga. Um dos temas abordados foi o controle de tempo em quadra e a falta de comprometimento de alguns jogadores.

O chamado “load management”, que gerencia o tempo de quadra dos jogadores, tornou-se uma prática comum nas franquias para evitar lesões e preservar estrelas ao longo dos 82 jogos da fase regular.

— Pelo que vejo, hoje parece algo tranquilo jogar na NBA. Os caras podem tirar uns 20 dias de folga. Chamam isso de load management. Agora, imagina seu pai dizendo: "Vou tirar algumas semanas de folga do trabalho". Sabe? Bem, quem vai nos alimentar então? Esses caras fazem isso, mas deveriam ser exemplos para outras pessoas. E a liga ainda permite — comentou.

John esteve na liga por 19 anos e foi desfalque em apenas 19 jogos neste período.

— Eu encarava como um privilégio e uma honra poder jogar em todas as partidas. Por que virar jogador se você não vai se dedicar ao máximo? Me lembro de quase chorar quando tive que ouvir o hino nacional no primeiro jogo que perdi. Então, o que acontece agora acho que é ruim para o jogo. Acredito que atrapalha a liga e também não está ajudando a mantê-los mais saudáveis — disse Stockton.

Atualmente, o único jogador que nunca perdeu uma partida na NBA é o ala Mikal Bridges. Na liga desde 2018 e, com passagens por Phoenix Suns e Brooklyn Nets, jamais perdeu uma partida sequer. Como resultado, o atleta acumula uma sequência impressionante de 556 jogos consecutivos desde sua estreia como profissional.

