LeBron James fica sem reação após 'mágica' de Doncic na NBA
O Lakers venceu o Pelicans por 111 a 103
Luka Doncic conseguiu deixar até LeBron James sem palavras na noite da última terça-feira (6). Já na reta final da partida entre Los Angeles Lakers e Dallas Mavericks da NBA, o camisa 77 arremessou de muito longe após receber um passe de costas, convertendo uma cesta "limpa" que não tocou sequer no aro. O lance levou a torcida e os próprios jogadores à loucura. Veja o vídeo:
O arremesso aconteceu no estouro do cronômetro de 24 segundos, faltando apenas dois minutos para o fim da partida. A dupla LeBron James e Luka Doncic foi o grande nome dos Lakers, anotando, juntos, 60 pontos, ou seja, mais da metade da pontuação total da equipe. O pivô Deandre Ayton também contribuiu com 18 pontos.
Pelo lado dos Pelicans, Trey Murphy III foi o cestinha do confronto com 42 pontos, cinco rebotes e três assistências. Seguido por Zion Williamson, que somou 15 pontos, e Derik Queen, com dez.
Todos os resultados da última rodada da NBA (6)
- Orlando Magic 112 x 120 Washington Wizards
- Cleveland Cavaliers 120 x 116 Indiana Pacers
- San Antonio Spurs 105 x 106 Memphis Grizzlies
- Miami Heat 94 x 122 Minnesota Timberwolves
- Los Angeles Lakers 111 x 103 New Orleans Pelicans
- Dallas Mavericks 100 x 98 Sacramento Kings
