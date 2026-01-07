menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

LeBron James fica sem reação após 'mágica' de Doncic na NBA

O Lakers venceu o Pelicans por 111 a 103

Isabella Zuppo
São Paulo
Dia 07/01/2026
08:28
Lebron James e Luka Doncic comemoram cesta 'mágica' na NBA (Foto: Layne Murdoch Jr. / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)
Lebron James e Luka Doncic comemoram cesta 'mágica' na NBA (Foto: Layne Murdoch Jr. / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)
Luka Doncic conseguiu deixar até LeBron James sem palavras na noite da última terça-feira (6). Já na reta final da partida entre Los Angeles Lakers e Dallas Mavericks da NBA, o camisa 77 arremessou de muito longe após receber um passe de costas, convertendo uma cesta "limpa" que não tocou sequer no aro. O lance levou a torcida e os próprios jogadores à loucura. Veja o vídeo:

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O arremesso aconteceu no estouro do cronômetro de 24 segundos, faltando apenas dois minutos para o fim da partida. A dupla LeBron James e Luka Doncic foi o grande nome dos Lakers, anotando, juntos, 60 pontos, ou seja, mais da metade da pontuação total da equipe. O pivô Deandre Ayton também contribuiu com 18 pontos.

Pelo lado dos Pelicans, Trey Murphy III foi o cestinha do confronto com 42 pontos, cinco rebotes e três assistências. Seguido por Zion Williamson, que somou 15 pontos, e Derik Queen, com dez.

➡️ De durags a tatuagem: saiba os itens banidos da NBA

Lebron James e Luka Doncic comemoram cesta 'mágica' na NBA (Foto: Layne Murdoch Jr. / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)
Lebron James e Luka Doncic comemoram cesta 'mágica' na NBA (Foto: Layne Murdoch Jr. / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

Todos os resultados da última rodada da NBA (6)

  1. Orlando Magic 112 x 120 Washington Wizards
  2. Cleveland Cavaliers 120 x 116 Indiana Pacers
  3. San Antonio Spurs 105 x 106 Memphis Grizzlies
  4. Miami Heat 94 x 122 Minnesota Timberwolves
  5. Los Angeles Lakers 111 x 103 New Orleans Pelicans
  6. Dallas Mavericks 100 x 98 Sacramento Kings

