LeBron James fica sem reação após 'mágica' de Doncic na NBA

Luka Doncic conseguiu deixar até LeBron James sem palavras na noite da última terça-feira (6). Já na reta final da partida entre Los Angeles Lakers e Dallas Mavericks da NBA, o camisa 77 arremessou de muito longe após receber um passe de costas, convertendo uma cesta "limpa" que não tocou sequer no aro. O lance levou a torcida e os próprios jogadores à loucura. Veja o vídeo:

Tempo acabando



LeBron passa a bola pro Luka Doncic



Ele fica encurralado



Um torcedor fala alguma coisa pra ele



Daí ele vai lá e faz a cesta no estouro do relógio



Ele vira imediatamente e fala pra esse torcedor:



"O que você disse, filho da p*ta?"



😭

O arremesso aconteceu no estouro do cronômetro de 24 segundos, faltando apenas dois minutos para o fim da partida. A dupla LeBron James e Luka Doncic foi o grande nome dos Lakers, anotando, juntos, 60 pontos, ou seja, mais da metade da pontuação total da equipe. O pivô Deandre Ayton também contribuiu com 18 pontos.

Pelo lado dos Pelicans, Trey Murphy III foi o cestinha do confronto com 42 pontos, cinco rebotes e três assistências. Seguido por Zion Williamson, que somou 15 pontos, e Derik Queen, com dez.

Lebron James e Luka Doncic comemoram cesta 'mágica' na NBA (Foto: Layne Murdoch Jr. / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

Todos os resultados da última rodada da NBA (6)