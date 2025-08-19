Fora da temporada? Quadro de Luka Dončić é atualizado após lesão

No último sábado (16) o astro do Los Angeles Lakers e da NBA, o esloveno Luka Dončić, saiu lesionado durante um amistoso de preparação para o EuroBasket, na partida entre Eslovênia e Letônia, preocupando tanto os fãs da liga norte-americana quanto a comissão técnica da seleção. O campeonato europeu de seleções tem início no dia 27 de agosto.

O momento de apreensão envolvendo Luka Dončić ocorreu após um choque acidental, quando um companheiro de equipe foi empurrado e acabou caindo sobre as pernas do esloveno. O armador imediatamente demonstrou fortes dores, deixou a quadra mancando e seguiu direto para o vestiário. Minutos depois, retornou ao banco de reservas, o que reduziu a preocupação inicial e indicou que a lesão não parecia ser grave.

Nesta terça-feira (19) a seleção da Eslovênia enfrentou a equipe da Grã-Bretanha e saiu vitoriosa no placar de 93 a 81, com Luka Dončić tendo 28 minutos em quadra e sendo cestinha da partida com 28 pontos. A partida marcou o penúltimo teste da equipe antes do EuroBasket. O compromisso final de preparação acontecerá na próxima quinta-feira (21), diante da Sérvia de Nikola Jokić.

Dončić e Lebron James lideram salários do Lakers

O Los Angeles Lakers apresenta forte folha salarial para a temporada 2025/26 da NBA. A franquia californiana destinará mais de US$ 194 milhões em pagamentos aos jogadores, ultrapassando em US$ 58,5 milhões o teto estabelecido pela liga. LeBron James, de 40 anos, e Luka Dončić lideram a lista de salários milionários da franquia.

As movimentações no mercado seguem a estratégia da franquia de manter competitividade imediata enquanto preserva flexibilidade financeira para disputar grandes nomes na agência livre de 2027. LeBron James exerceu sua player option para permanecer em Los Angeles, enquanto o esloveno fechou uma extensão de três anos por US$ 160 milhões com a equipe de Los Angeles.