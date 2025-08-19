Armador de 34 anos anuncia aposentadoria da NBA

O armador John Wall, que se destacou no Washington Wizards, anunciou o fim de sua carreira no basquete profissional aos 34 anos. Nesta terça-feira (19), o anúncio foi feito pelo próprio atleta em vídeo publicado em suas redes sociais. O jogador estava sem equipe na NBA desde sua passagem pelo Los Angeles Clippers em 2023.

Durante seus 11 anos na NBA, Wall registrou médias de 18,7 pontos por jogo. O armador ainda contribuiu com 4,2 rebotes e 8,9 assistências por partida, além do aproveitamento nos arremessos de 43,0% nos arremessos em quadra.

Carreira de John Wall na NBA

John Wall foi a primeira escolha do Draft da NBA em 2010, após brilhar na Universidade de Kentucky. Durante sua única temporada universitária, o armador se destacou como principal referência da equipe e conquistou o título de "Calouro do Ano" da NCAA.

O armador rapidamente se estabeleceu como peça fundamental na reconstrução do Wizards, onde atuou por uma década. Embora não tenha sido eleito o melhor calouro da NBA em sua primeira temporada, foi selecionado para o primeiro time de calouros daquele ano.

O auge de sua carreira ocorreu entre 2013 e 2018, período em que foi convocado para o "All-Star" por cinco temporadas consecutivas. Apesar de suas atuações individuais, o Wizards não conseguiu avançar além das semifinais da Conferência Leste durante sua permanência.

Em 2020, Wall foi negociado com o Houston Rockets em uma troca que trouxe Russell Westbrook para Washington. A franquia da capital americana avaliou que havia atingido seu limite com o armador como líder da equipe. No Rockets, Wall manteve números consistentes, mas começou a enfrentar problemas com lesões e não foi utilizado pela equipe texana, que buscava negociá-lo com outras franquias, na temporada 2021/22.

John Wall em ação pelo Los Angeles Clippers na NBA (Foto: Carmen Mandato / AFP)

Sem interessados em uma troca, o jogador se tornou agente livre em 2022 e assinou com o Los Angeles Clippers por dois anos. O jogador viu seus números diminuírem, e as lesões continuaram afetando seu desempenho na Califórnia. Posteriormente, foi negociado de volta aos Rockets, que o dispensaram.

Homenagem do Washington Wizards

Logo após o anúncio, o Washington Wizards não deixou de prestar homenagem ao ex-jogador em suas redes sociais. Em sua publicação, o armador foi ainda reconhecido como o "nome de uma era" para o time da Califórnia.

— Um dos maiores de todos os tempos da nossa franquia. A definição de uma era. Um legado duradouro. Eternamente um Wizard. Parabéns pela sua aposentadoria, John Wall — escreveu.

As lembranças boas não pararam por aí. Ainda para celebrar a história de Wall, o Wizards compartilharam um vídeo com momentos marcantes da carreira do armador durante sua passagem pela equipe. Na legenda, voltaram a destacar sua gratidão pelo "legado deixado" de John Wall.

— John Wall deixou um legado em nossa cidade, que vive muito além das quadras. Obrigado por deixar DC orgulhoso — compartilhou o Wizards, no X (antigo Twitter).

