Xabi Alonso compara atacante a ídolo do Real Madrid: ‘Me lembra o Raúl’

A ausência forçada de Kylian Mbappé por gastroenterite revelou um novo protagonista no Real Madrid no Mundial de Clubes: Gonzalo García. Com apenas 21 anos, o garoto se destacou na equipe comandada por Xabi Alonso, que rasgou elogios às recentes atuações do jovem jogador e chegou a compará-lo a Raúl, lenda do clube merengue.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

— O Gonzalo causou boa impressão até agora e estou extremamente satisfeito com ele. É um número 9 típico, que sabe como se posicionar na área. Me lembra o Raúl. Sempre no lugar certo, na hora certa. Observei-o muitas vezes quando estava no Castilla. Sabia das suas qualidades, por isso não estou surpreendido. No entanto, fico muito contente por ele conseguir fazer isto ao mais alto nível, logo desde as primeiras aparições — destacou Xabi.

continua após a publicidade

Com 741 aparições, Raúl é o jogador que mais atuou pelo Real Madrid na história. Além disso, é o terceiro maior artilheiro da história do clube, atrás apenas de Karim Benzema e Cristiano Ronaldo. Com o clube, conquistou seis títulos da La Liga, três Champions League (marcando em duas finais), quatro Supercopas da Espanha, uma Supercopa da Uefa e duas Copas Intercontinentais.

Gonzalo García comemora gol pelo Real Madrid no Mundial de Clubes (Foto: Charly Triballeau/AFP)

Pelas atuações e sua representatividade com o elenco, Raúl foi nomeado capitão da equipe em 2003 e manteve essa posição até sua saída do clube, em 2010. Atualmente, o ex-atacante virou técnico, porém está livre no mercado.

continua após a publicidade

O destaque do atacante, inclusive, despertou "nervosismo" em Endrick, conforme noticiado pelo jornal "Marca". Lesionado, o brasileiro não tem ficado à disposição de Xabi Alonso para as disputas do Mundial de Clubes. Ele chegou aos Estados Unidos neste sábado, onde seguirá o tratamento com o departamento médico.

No entanto, com o possível retorno de Mbappé para as oitavas de final diante da Juventus, há dúvida sobre a permanência de Gonzalo na titularidade do Real Madrid.

➡️Aposta de Xabi Alonso no Mundial de Clubes responde com brilho no Real Madrid

⚽ Números de Gonzalo García no Mundial de Clubes

3 participações em 3 jogos disputados 2 gols 1 assistência

📆 Próximo desafio do Real Madrid

A partida entre Real Madrid e Juventus pelas oitavas de final do Mundial de Clubes será nesta terça-feira, às 16h (de Brasília), no Hard Rock Stadium. O confronto à la Champions League vale vaga nas quartas de final, que será disputada entre sexta-feira (5) e sábado (6).