O Real Madrid tem uma nova joia, descoberta no Mundial de Clubes, para ser cuidada nos próximos anos. Com o problema de saúde de Kylian Mbappé, coube ao novo técnico, Xabi Alonso, apontar o dedo e designar a responsabilidade a um jovem canterano: Gonzalo García.

Com a oportunidade de substituir o francês, o atleta de 21 anos foi titular nas três partidas do clube na fase de grupos, e não decepcionou. Com dois gols e uma assistência, o centroavante participou diretamente de quase 50% dos tentos de seu time no torneio.

Gonzalo foi crucial na classificação de seu time à fase eliminatória. Além de marcar o gol do empate diante do Al-Hilal em 1 a 1, na estreia, o jogador fez um lindo gol no confronto com o RB Salzburg, de cobertura, fechando a conta do triunfo por 3 a 0, que qualificou a equipe às oitavas de final.

A cria da base merengue havia feito apenas seis jogos na equipe profissional antes do torneio nos Estados Unidos. Seu único gol havia sido pela Copa do Rei, em triunfo sobre o Leganés por 3 a 2. No Castilla, porém, seu protagonismo era claro: 25 gols em 36 partidas na terceira divisão do futebol local, números que o configuraram como substituto de Mbappé.

🔢 Números de Gonzalo García pelo Real Madrid no Mundial de Clubes

⚽ 3 jogos

⌛ 225 minutos em campo

🥅 2 gols

📤 1 assistência

✅ 2 vitórias

🟰 1 empate

Xabi Alonso encontrou em García um novo Joselu. Uma peça que faltou a Ancelotti em 2024/25. Um atleta com presença de área, faro de gol e que incomode a defesa adversária. Acima de tudo, um gás novo para o elenco. A aposta foi concluída com sucesso até o momento.

Espera-se que Mbappé retorne nas oitavas de final, diante da Juventus, mas Gonzalo provou-se digno de seguir como titular do Real. O time terá pela frente a Juventus, em reedição das finais da Champions League de 1997/98 e 2016/17 - os Merengues levaram a melhor em ambas. A bola rola para o confronto na terça-feira (1), às 16h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, Flórida (EUA); quem avançar enfrenta o vencedor de Borussia Dortmund x Monterrey, que acontece no mesmo dia, mas às 22h.

