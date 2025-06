O Boca Juniors estreia no Mundial de Clubes da Fifa nesta segunda-feira (16), contra o Benfica. Em entrevista coletiva no domingo (15), Miguel Ángel Russo, técnico do time argentino, exaltou a força do clube, disse que o Boca é um clube respeitado internacionalmente, mas projetou duelos difíceis na competição.

continua após a publicidade

➡️Idade? Nacionalidade? Signo? Confira curiosidades dos inscritos no Mundial de Clubes

— Não é normal jogar contra equipes desse tamanho. Equipes bem definidas, com formas de jogar bem claras e tudo mais. Temos que estar preparados para competir, mas o Boca é o Boca. Em todos os países, nós temos um respeito importante e isso é muito bom também — falou o treinador ao ser questionado sobre o tamanho do desafio de enfrentar equipes europeias.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Duelo contra o Benfica

Russo exaltou a forma de jogar do Benfica, mas voltou a exaltar o tamanho do Boca Juniors e que os adversários respeitam o clube argentino: — É uma equipe que tem uma linha, uma forma de jogar e não trocam independentemente de onde jogam. Vão jogar contra o Barcelona, em Barcelona, jogam igual, contra o Real Madrid jogam igual. Mas também sei que o Boca é o Boca e o resto sabe disso também. Então, com muita humildade, muita tranquilidade, a avaliação é nossa e temos que levá-la ao campo de jogo — disse.

➡️Kompany sobre partida contra o Boca Juniors no Mundial: ‘Será especial’

A última participação do Boca Juniors no Mundial de Clubes foi em 2007, quando perdeu por 4 x 2 para o Milan e foi vice-campeão.

Boca x Milan 2007 (Photo by Masahide Tomikoshi/TOMIKOSHI PHOTOGRAPHY)

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

➡️Goleada do Bayern sobre o Auckland é a maior da história do Mundial de Clubes