Com o empate do Palmeiras sem gols contra o Porto, os quatro clubes do grupo A do Mundial permanecem empatados após o término da primeira rodada. A equipe comandada por Abel Ferreira, no entanto, ocupa a terceira colocação da chave devido ao acúmulo de cartões em campo, um dos critérios de desempate.

O Palmeiras, no entanto, depende apenas de suas próprias forças nas próximas duas partidas para avançar ao mata-mata. Duas vitórias simples garantem a classificação, enquanto quatro pontos praticamente asseguram a vaga.

Em caso de derrota para o Al Ahly na próxima quinta-feira (19), o Alviverde chegaria à última rodada dependendo de uma combinação de resultados diante do Inter Miami, time de Messi, que joga em seu estádio nas três primeiras partidas.

— Jogo equilibrado, mas o futebol é tão mágico que um dos melhores jogadores deles se lesionou, que foi o goleiro, e o melhor do Porto hoje foi o goleiro, que foi substituto, fez quatro, cinco defesas. Palmeiras teve muitas chances, mas o Porto teve um goleiro a altura. Agora é recuperar, ver o que podemos tirar daqui e continuar — afirmou Abel Ferreira.

Palmeiras depende apenas dos próprios resultados para avançar às oitavas de final do Mundial de Clubes (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Caminho do Palmeiras no Mundial

Caso avance às oitavas de final do Mundial, o Palmeiras enfrentará um dos classificados do grupo B, que tem Botafogo e PSG, líderes com três pontos cada, além de Seattle Sounders e Atlético de Madrid.

Se garantir a primeira colocação, o Verdão viajará até a Filadélfia para encarar o segundo colocado do grupo B, no Lincoln Financial Field. Caso termine em segundo na chave, segue para Atlanta, onde enfrentará o líder do grupo do Botafogo, no Mercedes-Benz Stadium.