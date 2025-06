Palmeiras: Aníbal revela conversa com Abel antes do Mundial e mudanças na escalação

Aníbal Moreno foi uma das novidades do Palmeiras no empate sem gols com o Porto, na noite deste domingo (15), no MetLife Stadium, pela estreia da equipe no Mundial de Clubes da Fifa. Titular, o volante assumiu a vaga de Emiliano Martínez, que permaneceu no banco de reservas durante toda a partida.

+ Abel admite frustração pelo empate, mas aprova entrega do Palmeiras: ‘Sentimento de orgulho’

Questionado sobre a escolha, o argentino contou que soube da mudança na véspera da partida, em conversa com o técnico Abel Ferreira.

- A preparação foi igual (como em todas as partidas). Ele (Abel Ferreira) fala um dia antes quem vai sair (ser titular). Desde que começou o ano ele vem mudando o time. No Paulistão (reta final) que ele manteve o time, depois foi mudando - afirmou o volante durante entrevista após o empate no MetLife Stadium.

Torcida reafirma importância do Palmeiras ao mundo

Mesmo com a capacidade máxima do estádio longe de ser atingida, a torcida do Palmeiras dominou as arquibancadas no MetLife Stadium, transformando o local em uma extensão do Allianz Parque em solo norte-americano.

O apoio vindo das arquibancadas foi fundamental para o desempenho do Palmeiras em campo, segundo Aníbal Moreno, que espera retribuir o suporte com uma vitória no duelo contra o Al Ahly, na próxima rodada.

- Só agradecer por todo esforço que fizeram para chegar aqui (nos Estados Unidos), para acompanhar o nosso time, uma torcida muito apaixonada. É isso, demonstrar no campo e dar o máximo dentro de campo, ganhar, desfrutar, e deixar eles (torcedores) felizes - completou.

Abel Ferreira durante partida entre Palmeiras e Al Ahly, pela estreia no Mundial de Clubes (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

O Palmeiras volta a campo na próxima quinta-feira (16), contra o Al Ahly, do Egito, no MetLife Stadium, mesmo palco da estreia. Apesar dos empates nas duas primeiras partidas do grupo, o Verdão permanece fora da zona de classificação devido aos critérios de desempate.