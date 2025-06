Aos 42 minutos da segunda etapa do jogo entre Manchester City e Wydad Casablanca pela estreia dos clubes no Grupo G do Mundial de Clubes, Ramon Abatti Abel, árbitro brasileiro, mostrou o cartão vermelho a Rico Lewis após jogada violenta. Ao ver a expulsão, o jogador inglês ficou indignado, mas a revisão do VAR e o ângulo da câmera corporal presa no juiz acusaram a violência do lance. Veja o vídeo.

Neste Mundial, a Fifa adotou uma série de novas tecnologias para tentar melhorar a qualidade do jogo a partir desta competição. Uma delas foi a câmera corporal nos árbitros integradas às transmissões ao vivo, que mostram ao telespectador um ângulo nunca antes visto. Assista:

No lance, é possível ver Rico Lewis atingindo o adversário com temeridade após deslizar em um carrinho na disputa da bola. O jogador, que começou a partida entre os titulares, foi mandado ao vestiário mais cedo.

Como foi o jogo entre Manchester City e Wydad Casablanca?

Sob o calor do verão norte-americano, o Manchester City venceu o Wydad Casablanca por 2 a 0 com tranquilidade. Em partida com gols de Phil Foden e Doku, Guardiola aproveitou para dar rodagem à equipe - deixando Haaland no banco e dando espaços às novas contratações. O jogo foi realizado no Lincoln Financial Field, em Filadélfia (EUA), pela primeira rodada do Grupo G do Mundial de Clubes da Fifa.

Manchester City comemora gol marcado contra o Wydad Casablanca pelo Mundial (Foto: Charly TRIBALLEAU / AFP)

O jogo ainda contou com a expulsão de Rico Lewis, que deu entrada forte em Obeng no fim do jogo. Durante a partida, os termômetros em Filadélfia marcavam 28º de temperatura, com uma umidade de 76% e um sol escaldante. O jogo contou com pausa para hidratação aos jogadores.

