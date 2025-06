A Juventus contará com dois representantes dos Estados Unidos no elenco que disputa o Mundial de Clubes da Fifa 2025: Weston McKennie e Timothy Weah. Nascidos em solo norte-americano e jogadores da seleção dos EUA, os dois atletas terão a chance rara de disputar uma competição internacional de clubes diante da própria torcida.

Weston McKennie, nascido no Texas, começou sua formação no FC Dallas antes de se transferir para a Alemanha, onde passou pelas categorias de base do FC Phönix Otterbach e do Schalke 04. Foi neste último que estreou como profissional, em 2017. Três anos depois, chegou à Juventus, inicialmente por empréstimo, com opção de compra exercida ao final por 21,9 milhões de euros.

— É uma oportunidade incrível, especialmente por ser nos Estados Unidos. Acho que isso é o mais empolgante. Qualquer atleta competitivo quer ir lá e ser campeão — afirmou McKennie, que soma 178 jogos, 18 gols e 19 assistências com a camisa da Velha Senhora.

Weston McKennie chegando aos Estados Unidos com o elenco da Juventus (Foto: Michael Owens/Getty Images via AFP)

Já Timothy Weah, nascido em Nova York, é filho do ex-jogador George Weah, ídolo liberiano e vencedor da Bola de Ouro de 1995. Timothy iniciou a carreira no futebol nas academias do Blau Weiss Gottschee e New York Red Bulls, dos Estados Unidos, antes de se mudar para a base do Paris Saint-Germain, onde estreou como profissional. Em 2019, foi emprestado ao Celtic e, na sequência, contratado pelo Lille, da França, onde atuou por mais de 100 partidas. A Juventus o contratou em 2023 por cerca de 11 milhões de euros.

Timothy Weah em treino da Juventus (Foto: Reprodução/Instagram/@juventus)

A estreia da Juventus no Mundial será nesta quarta-feira (18), às 22h (de Brasília), contra o Al Ain, dos Emirados Árabes, no estádio Audi Field, em Washington, D.C. Jogando em território familiar, McKennie e Weah prometem ser peças importantes da equipe italiana na busca por um título inédito.

Tudo sobre o jogo entre Al Ain e Juventus pelo Mundial de Clubes (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Al Ain x Juventus

1ª rodada — Mundial de Clubes (Grupo G)

📆 Data e horário: Quarta-feira, 18 de junho, às 22h (de Brasília)

📍 Local: Audi Field, em Washington (EUA)

👁️ Onde assistir: SporTV e CazéTV.

🟨 Arbitragem: Tori Penso (árbitro); Brooke Mayo e Kathryn Nesbitt (assistentes);