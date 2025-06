FILADÉLFIA (EUA) - O duelo entre Botafogo e Palmeiras, no próximo sábado (28), marca não só a disputa por uma vaga nas oitavas de final do Mundial de Clubes, mas também a despedida de um dos principais destaques das equipes. Negociados antes do início da competição, Igor Jesus e Estêvão deixarão seus respectivos times rumo à Inglaterra ao término do torneio.

Se um dos dois craques vai dizer adeus, o fato é que chegam em momentos distintos: enquanto o Botafogo está nas oitavas graças a Igor Jesus e seu gol histórico contra o PSG, o Palmeiras, que teve uma chave mais acessível, avançou sem contar com uma atuação à altura do investimento realizado na janela de transferências.

No início de junho, o clube carioca acertou a venda do atacante para o Nottingham Forest por cerca de 20 milhões de euros, além de possíveis bonificações por metas. Já Estêvão foi negociado por 61,5 milhões de euros, em um pacote que também inclui eventuais variáveis.

Botafogo e Palmeiras se enfrentam no dia 28 de junho, a partir das 13h (horário de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. O vencedor do confronto aguardará o resultado de Benfica e Chelsea para conhecer seu próximo rival.

Igor Jesus

O Botafogo, em especial nesta Copa do Mundo de Clubes, depende muito de Igor Jesus. O atacante faz da competição seu último ato pelo alvinegro carioca, já que está de malas prontas para o Nottingham Forest, e vem demonstrando muita entrega.

Igor Jesus inclusive revelou que não se transferiu para o futebol europeu no início do ano porque tinha o desejo de disputar o Mundial.

— Hoje estou aqui de corpo e alma. Tenho certeza de que farei o meu melhor para ajudar este clube e meus companheiros da melhor forma. Sinto necessidade disso — declarou o jogador nos Estados Unidos.

E a melhor forma encontrada pelo atacante tem sido fazer gols decisivos. Igor Jesus marcou nas duas vitórias do Botafogo no Mundial. No 2 a 1 sobre o Seattle, foi de cabeça; no 1 a 0 sobre o Paris Saint-Germain, em arrancada e chute na saída do goleiro.

Os dois gols nesta Copa do Mundo de Clubes ajudam a engordar as estatísticas do atacante, que soma 58 jogos com a camisa do Botafogo, com 17 gols e seis assistências. Nove desses gols foram marcados nos 27 jogos que disputou até aqui este ano.

Igor Jesus comemora o gol marcado pelo Botafogo contra o PSG (Foto: Yuri Cortez/AFP)

Estêvão

Uma das principais revelações da Academia de Futebol, Estêvão desembarcou nos Estados Unidos para disputar sua última competição com a camisa do Palmeiras. Ainda em 2024, o atacante foi vendido ao Chelsea, da Inglaterra, em uma negociação que pode ultrapassar 60 milhões de euros caso metas esportivas sejam atingidas.

No entanto, no principal palco do futebol mundial em 2025, Estêvão não tem apresentado boas atuações, apesar de ter recebido, em duas oportunidades, o troféu de craque da partida. Em entrevista, o jogador revelou ser difícil manter o foco no Palmeiras diante da eminência da saída.

— É muito difícil (manter o foco antes da transferência). É um sonho que vou realizar, mas sabendo que eu tenho que focar aqui, tenho que trabalhar, não é fácil. Você tem que manter sua cabeça aqui, quanto mais perto vai chegando, ansiedade vai batendo, o friozinho na barriga vai batendo — afirmou.

Estêvão enfrentou o Inter Miami pelo último jogo da fase de grupos do Mundial de Clubes (Foto: Dan Mullan / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

Mesmo zerado neste Mundial, Estêvão está empatado com o centroavante Flaco López na artilharia geral do time na temporada, com 11 gols e cinco assistências. Ele também foi um dos principais responsáveis por manter o Palmeiras vivo na luta pelo título do Brasileirão na última temporada.

Entre as ironias do destino, Estêvão pode enfrentar sua futura equipe ainda nesta edição do Mundial, caso Palmeiras e Chelsea se classifiquem às quartas de final.

