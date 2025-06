Aníbal avança em recuperação e pode reforçar o Palmeiras contra o Botafogo

GREENSBORO (EUA) - Aníbal Moreno deve ser novidade no Palmeiras para o duelo contra o Botafogo, no próximo sábado, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. Na vitória sobre o Al Ahly, o volante sofreu um edema na coxa esquerda e vem realizando tratamento em conjunto com o Núcleo de Saúde e Performance do clube, que montou em Greensboro, sede da equipe nos Estados Unidos, instalações semelhantes às da Academia de Futebol.

O jogador, inclusive, foi a campo na última ativade da equipe, realizou trabalho físico com bola, mas sem contato com o restante dos companheiros. De acordo com a apuração da reportagem, pessoas do departamento de futebol acreditam que o argentino tenha condições para atuar no próximo compromisso.

Aníbal Moreno, no entanto, deve iniciar o duelo no banco de reservas, com possibilidade de entrar no decorrer da partida. Lucas Evangelista, titular contra o Inter Miami, e Emiliano Martínez disputam a vaga entre os onze iniciais.

A estrutura montada pela delegação alviverde nos Estados Unidos permite que os profissionais tenham uma outra Academia de Futebol nos Estados Unidos. Ao todo, o clube trouxe toneladas de equipamentos e montou um setor exclusivo para recuperação no segundo andar do Grandover Resort & Spa.

Aníbal Moreno durante treinamento do Palmeiras (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Aníbal anima o Palmeiras, enquanto Murilo é baixa

Assim como Aníbal Moreno, Murilo também sofreu lesão muscular durante o Mundial de Clubes, mas terá recuperação mais longa em relação ao colega de equipe. O zagueiro se machucou nos minutos iniciais da partida contra o Inter Miami, durante lance do primeiro gol adverdsário.

A reportagem entrou em contato com o Palmeiras, que não informou prazo de retorno do jogador aos gramados. No entanto, a tendência é que Murilo volte a atuar apenas ao término da competição continental.

- É um momento difícil, que eu jamais gostaria de passar, principalmente em uma competição como essa. Quem me conhece sabe o quanto esse era o meu sonho e o quanto me dediquei para esse momento. Mas, enfim, aconteceu, e eu só tenho que confiar no processo. Seguimos firmes na busca pelo nosso maior objetivo na commpetição e totalmente focados no propósito que nos trouxe até aqui. Eu acredito muito nesse grupo. Agora é hora de recuperar e voltar o mais rápido possível para ajudar todos os meus companheiros da melhor maneira. Voltarei mais forte, podem ter certeza - afirmou Murilo em publicação nas redes sociais.

Para o lugar de Murilo, Abel Ferreira optou pela entrada de Bruno Fuchs, emprestado pelo Atlético-MG até dezembro. Micael e Naves, por sua vez, também são opções à disposição da comissão técnica.