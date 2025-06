Palmeiras treina com titulares e segue preparação para oitavas do Mundial

GREENSBORO (EUA) - O Palmeiras seguiu, na manhã desta quinta-feira (26), a preparação para o duelo contra o Botafogo, no próximo sábado, na Filadélfia, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. Os titulares no empate em 2 a 2 com o Inter Miami foram a campo após realizarem processo de recuperação ontem no hotel.

Assim como fez durante a fase de grupos, a delegação retornou a Greensboro, na Carolina do Norte, cidade escolhida como sede do clube nos Estados Unidos. Os joagdores realizaram inicialmente ativação física, seguida de trabalho com bola em campo reduzido.

Já os goleiros realizaram atividades com foco no passe e na saída de jogo, além de trabalhos de explosão e posicionamento. Diferente do último treinamento, em que a imprensa teve acesso a quase uma hora e trinta minutos, a comissão técnica optou pela privacidade e liberou apenas os 15 minutos exigidos pela Fifa.

Antes do início do treinamento, Abel Ferreira reuniu o grupo, incluindo os goleiros, e, agachado, passou instruções táticas usando gestos com as mãos.

Palmeiras atualiza condição dos lesionados

Aníbal Moreno, com um edema na coxa, avançou na recuperação e deve estar à disposição de Abel Ferreira para a partida contra o Botafogo, mas a tendência é que inicie entre os reservas. Com isso, Emiliano Martínez e Lucas Evangelista duelam por uma vaga entre os onze iniciais.

Murilo, por sua vez, teve constatada lesão muscular na coxa e perderá o restante do Mundial. O Palmeiras não informou prazo de retorno, mas o atleta retornará aos gramados apenas no segundo semestre de 2025.

O clube treinará na próxima sexta-feira nas dependências da Universidade da Carolina do Norte, em Greensboro, e seguirá rumo à Filadélfia, onde Abel Ferreira e quatro jogadores concederão entrevistas no Lincoln Financial Field. O jogo contra o Botafogo, no domingo, está marcado para as 13h (horário de Brasília).

O jogador Allan durante treinamento do Palmeiras, na Universidade da Carolina do Norte, em Greensboro (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

