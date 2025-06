Botafogo vai da paz em Santa Barbara à movimentada Filadélfia

FILADÉLFIA (EUA) - Depois de passar duas semanas treinando na pacata Santa Barbara, na Califórnia, o Botafogo agora se prepara na movimentada Filadélfia, na Pensilvânia, para o jogo das oitavas de final do Mundial de Clubes da Fifa, diante do Palmeiras. Se por um lado deixa de existir o ambiente bucólico, por outro aparece um com mais cara de Copa do Mundo.

A Filadélfia é uma cidade que respira esportes. Pelas ruas não é difícil encontrar menções ao Philadelphia Eagles, tradicional time da NFL. E o novo CT do Botafogo no Mundial é justamente a casa do Eagles. Ele fica num complexo que inclui o próprio Lincoln Financial Field, local da partida deste sábado (28).

Mas é no centro da Filadélfia que o Mundial de Clubes ganha verdadeira cara. O enorme prédio que abriga a prefeitura possui um banner da competição, enaltecendo “os 32 melhores times” do mundo. O mesmo se vê em postes de iluminação em ruas próximas, sobretudo diante de hotéis.

Moradores da cidade na maior parte das vezes sabem do que se trata a competição quando ela é mencionada — e principalmente se você falar “Fifa”. Isso porque a Copa do Mundo de seleções do próximo ano já movimenta obras na cidade, em especial no entorno do Lincoln Financial Field, que também terá jogos do Mundial.

Botafogo faz treino fechado antes de jogo decisivo no Mundial

Na manhã desta quinta-feira (26), o técnico Renato Paiva comandou um treino fechado no CT do Philadelphia Eagles em preparação para o jogo com o Palmeiras.

O Botafogo terá um desfalque certo para a partida, já que o volante Gregore está suspenso. Assim, Paiva tem dois caminhos para armar o time: manter a formação dos jogos com PSG e Atlético de Madrid, promovendo a entrada de um novo volante — Newton seria uma opção —, ou colocar um time mais ofensivo, com a entrada de um atacante para jogar ao lado de Igor Jesus, ou com Cuiabano como ponteiro pela esquerda. A definição ficará para o treino desta sexta.