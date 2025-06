Ayrton Lucas mira confronto com o Chelsea: ‘Vamos buscar sair com a vitória’

FILADÉLFIA (EUA) - Com a responsabilidade de assumir a vaga deixada por Alex Sandro, o lateral-esquerdo Ayrton Lucas foi um dos destaques defensivos do Flamengo, na vitória por 2 a 0 sobre o Espérance, na estreia pelo Mundial de Clubes. Após a partida, o defensor destacou a importância da vitória e avaliou o jogo feito pela a equipe.

- A gente esperava um jogo muito difícil, não só pelo fato da equipe adversária ser bem treinada, mas também pela estreia. Acho que conseguimos fazer um bom jogo, tiramos a pressão de vencer o primeiro jogo. Acho que é um sonho para qualquer jogador disputar essa competição, a ficha não caiu ainda. Estou muito feliz em representar o Flamengo em um mundial, acho que temos que dar a vida por esse clube. Estamos muito felizes com essa vitória, que nos dá confiança para sequência da competição - disse Ayrton Lucas.

Uma das grandes virtudes do elenco comandado pelo técnico Filipe Luís é a consistência defensiva. A equipe não é vazada desde o dia 21 de maio, na vitória por 4 a 2 sobre o Botafogo-PB, pela Copa do Brasil. De olho no grande confronto contra o Chelsea, Ayrton Lucas revelou suas expectativas e sonha com um resultado positivo.

- A gente sabe que eles têm um time muito forte. Assim como foi o Palmeiras com o Porto, a gente viu que eles conseguiram levar dificuldade mas acabaram empatando. A gente fica feliz de ver uma equipe sul-americana disputando contra as grandes potências. Então, temos que comemorar essa vitória tão importante e já começar a pensar no Chelsea. Vamos respeitar a equipe deles, mas a gente espera fazer o nosso trabalho e vamos buscar sair com a vitória - destacou.

Outro assunto bastante comentado nos bastidores do rubro-negro é a saída do volante Gerson, após a disputa do Mundial. O camisa 8 tem acordo firmado com o Zenit, da Rússia. Questionado sobre as vaias recebidas pelo capitão da equipe na estreia, Ayrton Lucas desconversou e disse que conta com o companheiro.

- Como vocês falaram, ele ainda é jogador do Flamengo. A decisão que a torcida toma, de vaiar ou não, não cabe a gente. Precisamos estar focados no jogo. A gente tenta conversar com ele, que é um cara bem tranquilo. Não à toa ele é nosso capitão, ele sabe lidar muito bem com isso. Nos ajudou muito e espero que continue assim dentro da competição - finalizou.

Ayrton Lucas em ação contra o Espérance no Mundial de Clubes (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Próximos passos do Flamengo

O Flamengo realizou nesta terça-feira (17) a primeira atividade visando a partida contra o Chelsea, na próxima sexta-feira, às 15h. Ambas as equipes venceram na estreia por 2 a 0 e decidem a liderança do Grupo D.

O rubro-negro fecha a fase de grupos contra o LAFC, na próxima terça-feira (24), às 22h.