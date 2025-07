O Real Madrid segue firme e forte no Mundial de Clubes. A equipe comandada por Xabi Alonso superou a Juventus por 1 a 0, com gol do jovem Gonzalo García, e garantiu um lugar entre os oito melhores do torneio intercontinental.

Há chances de um cruzamento na decisão com um time brasileiro, já que Fluminense e Palmeiras, os únicos sobreviventes, estão do outro lado da chave. Ao ser perguntado sobre o nível apresentado pelos brasileiros na competição, o goleiro Thibaut Courtois fez elogios e mandou indiretas a torcedores que previram confrontos fáceis para os Merengues.

- Nós que conhecemos futebol nunca duvidamos do nível. Obviamente, se você acredita em quatro usuários do Twitter que acham o nível péssimo, está enganado. Mas quem entende de futebol sabe que os times brasileiros são bons, que o Al-Hilal é um ótimo time, que o Monterrey pode vencer o Dortmund facilmente hoje, e não que os times europeus são os melhores. Acho que é assim no fim das contas, o nível é alto e isso se demonstra em todos os jogos. Acho que há muitos jogos bons, interessantes de assistir, e temos que continuar trabalhando bem para, quem sabe, chegar à final - afirmou o arqueiro.

Até o momento, o Real ainda não jogou com times brasileiros. Depois de estrear com um empate diante do Al-Hilal, venceu o Pachuca por 3 a 1 mesmo com um homem a menos desde os seis minutos da metade inicial; e não encontrou dificuldades para superar o RB Salzburg por 3 a 0, além de eliminar a Juventus nesta terça-feira (1).

Thibaut Courtois em ação pelo Real Madrid no Mundial de Clubes (Foto: Chandan Khanna/AFP)

👀 O que vem por aí para o Real Madrid no Mundial?

Com a vitória sobre a Juve, o Real Madrid segue seu caminho no Mundial de Clubes e aguarda o vencedor de Borussia Dortmund x Monterrey, que acontece às 22h (de Brasília) desta terça-feira (1). O duelo que vale vaga nas semifinais será realizado no sábado (5), às 17h, no MetLife Stadium, em Nova Jérsei.

