A Juventus tentou, mas não conseguiu derrubar o Real Madrid. Em duelo válido pelas oitavas de final do Mundial de Clubes, a Velha Senhora foi derrotada por 1 a 0, com gol do jovem Gonzalo García, e deu adeus à disputa intercontinental.

Em entrevista após o confronto realizado no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA), o técnico Igor Tudor foi humilde ao reconhecer a superioridade do adversário, mas apontou as condições e o horário como grandes responsáveis pela derrota.

- Preciso parabenizar meu time, porque deram tudo que puderam nesse jogo. Nessas condições, é impossível fazer qualquer coisa. Foi um bom jogo da Juventus, mas não foi suficiente, e o Real foi melhor - afirmou o comandante.

Entre oscilações de chuva e sol, a partida foi disputada na Flórida sob 30 ºC, temperatura acima do que os clubes europeus costumeiramente mandam seus jogos. A partida entre dois clubes do Velho Continente foi mais cadenciada do que outras vistas ao longo do torneio, com o controle e a posse de bola nas mãos dos espanhóis.

Apesar das dificuldades de adaptação ao local, a Juve teve boas oportunidades no começo do jogo, incluindo um mano a mano de Kolo Muani, que bateu por cima de Courtois e da meta. No segundo tempo, Gonzalo García anotou, aos 9', o tento do triunfo ibérico após bela cabeçada, enviando os Bianconeri de volta para o Velho Continente.

