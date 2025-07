Adversário do Flamengo no Mundial fecha com clube da França

Depois de encontrar Flamengo e Chelsea no Mundial de Clubes, Olivier Giroud escolheu voltar aos grandes centros da Europa. O centroavante, que estava no LAFC, foi anunciado, nesta terça-feira (1), como novo reforço do Lille, da França.

- Estou muito feliz e animado por estar de volta à França, à minha casa. Quando Olivier Létang me ligou para me oferecer este desafio, ficou claro para mim. Fazia todo o sentido retornar à Ligue 1 treze anos depois de deixá-la. Sempre considerei o Lille um clube francês de ponta. Conheço muitos ex-jogadores do Lille, e todos eles têm ótimas lembranças do clube, com bons valores. O time fez uma ótima temporada na temporada passada e jogará a Liga Europa. É um grupo jovem e talentoso, que precisa de jogadores experientes como eu. Então, também estarei lá nessa função - declarou o atacante.

O jogador de 38 anos retorna ao seu país natal 13 temporadas após deixar o Montpellier como campeão nacional. Depois, vestiu as camisas de Arsenal, Chelsea e Milan; desde 2024, estava no LAFC, dos Estados Unidos.

⚔️ Giroud foi oponente do Flamengo no Mundial

Com o clube norte-americano, Giroud participou do Mundial após a exclusão do León - os mexicanos tinham o mesmo dono do Pachuca, algo proibido em competições da Fifa - e a vitória em um jogo extra diante do América-MEX. No torneio intercontinental, pouco contribuiu na campanha que parou ainda na fase de grupos, tendo atuado nas partidas contra Flamengo, Chelsea e Espérance.

Olivier Giroud em ação pelo LAFC (Foto: Celso Oliveira/Território MLS)

Além da trajetória por clubes, Olivier também foi peça ativa por anos na seleção da França, tendo sido titular na campanha do título mundial em 2018. Além dos jogos e títulos, é o maior artilheiro da história dos Bleus, com 57 bolas na rede.

