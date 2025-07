Xabi Alonso menciona ex-Flamengo e abre o jogo sobre próximo rival do Real Madrid

Xabi Alonso mencionou Domènec Torrent, ex-treinador do Flamengo, e abriu o jogo sobre o próximo rival do Real Madrid no Mundial de Clubes. A equipe espanhola enfrenta ou Borussia Dortmund, ou Monterrey, que é comandada pelo ex-auxiliar de Pep Guardiola.

O treinador demonstrou conhecimento sobre ambas as equipes, embora tenha disputado a Bundesliga contra o Dortmund nas duas últimas temporadas. Xabi Alonso prometeu acompanhar o duelo que definirá o próximo adversário do Real Madrid.

- Ficarei de olho (no jogo). Não vale de nada a preferência que tenha. Eu conheço muito bem o Borussia Dortmund, que acabou muito bem a temporada com Niko Kovac e está tendo continuidade. O Monterrey tem um técnico (Domènec Torrent) que me treinou no Bayern de Munique. Mudam de sistemas. Estaremos atentos. Tentaremos estar preparados - declarou Xabi Alonso, do Real Madrid.

Com a vitória sobre a Juventus por 1 a 0, Real Madrid e Xabi Alonso aguardam o duelo entre Dortmund e Monterrey para conhecer seu adversário nas quartas de final. A equipe espanhola volta à campo no sábado, às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

