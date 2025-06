Palmeiras e Botafogo são os dois times brasileiros que devem agradecer pelo confronto das oitavas de final do Mundial de Clubes. Flamengo e Fluminense, que terão de encarar gigantes europeus, terão vida mais complicada.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo

Dizer que palmeirenses e botafoguenses devem agradecer pelo confronto não significa que o rival é fraco, mas é acessível. Há uma enorme diferença entre encarar um time brasileiro, mesmo um bom time, a encarar um europeu endinheirado e cheio de bons jogadores, mesmo com os atenuantes que serão descritos mais adiante aqui.

continua após a publicidade

Tanto o time de Abel Ferreira quanto o time de Renato Paiva não terão pela frente um rival desconhecido. Pelo contrário: os dois times se enfrentam todos os anos e ultimamente se enfrentaram em situações como a deste mundial, em confronto eliminatório. Abel Ferreira conhece todas as qualidades e defeitos do Botafogo. Renato Paiva o mesmo sobre o Palmeiras. Trata-se de um duelo doméstico apenas colocado em um cenário internacional. E é por isso mesmo que os brasileiros com mais chances de avançar para as quartas são estes.

Vamos comparar com o que Flamengo e Fluminense vão enfrentar. O que tem a vida menos complicada é o Flu, que vai encarar a Inter de Milão. É vice-campeã europeia, mas desde então trocou de treinador. Além disso, o time está esgotado fisicamente e mais ainda depois do confronto com ares de guerra contra o River Plate na última rodada da primeira fase. A ponto de quatro jogadores se lesionarem e já voltarem para a Itália. Ainda assim, um duelo bastante desigual, até porque o Fluminense foi caindo de produção desde a boa estreia contra o Borussia Dortmund.

continua após a publicidade

Flamengo não teve sorte

Já o Flamengo deu um azar danado. Fez uma primeira fase ótima, passando por um gigante como o Chelsea, mas acabou topando logo de cara nas oitavas com o poderoso Bayern de Munique. Pior, o lado da chave em que o Rubro-Negro está ficou muito mais complicado do que o outro que tem Palmeiras e Botafogo. A favor do Fla, o bom futebol que o time tem demonstrado e o sofrimento dos alemães diante do fim da temporada e do calor massacrante que faz nos Estados Unidos. Mas, ainda assim, o Bayern é bastante favorito.

No final das contas, enfrentar um rival nacional é ótimo negócio para Palmeiras e Botafogo. Ali, realmente tudo pode acontecer.

Pedro lamenta gol desperdiçado contra o Los Angeles. (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)

Tironi no Lance!: veja mais colunas

Eduardo Tironi escreve sua coluna no Lance! às terças e sextas-feiras. Confira abaixo mais publicações do colunista:

➡️ Palmeiras faz quase tudo mal, mas passa em primeiro

➡️ Palmeiras vai fazendo o necessário. E avança

➡️ Diretoria do São Paulo tem um abacaxi para descascar