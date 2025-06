Tironi no Lance!: Palmeiras vai fazendo o necessário. E avança

Ainda falta a grande exibição do Palmeiras neste Mundial de Clubes. Mas o que foi feito agora tem tudo para ser o suficiente para avançar de fase na competição. Nesta quinta-feira o time de Abel Ferreira venceu o Al Ahly fazendo um jogo sem brilho, mas também sem grandes riscos a partir do primeiro gol.

continua após a publicidade

Até abrir o placar o Palmeiras pressionava a saída, mas também oferecia chances ao rival, que é um time sem grandes talentos individuais, mas valente e forte fisicamente. Depois da abertura no placar tudo ficou mais fácil e da forma que o time do Abel se sente bem, com espaço para contra-atacar. E desta forma chegou ao segundo gol, em arrancada de Flaco Lopez que terminou com bom chute na saída do goleiro.

Flaco Lopez é uma questão palmeirense. Muitas vezes desprezado pela própria torcida e por vezes criticado abertamente por Abel Ferreira, o argentino muitas vezes tira o Palmeiras do sufoco, como aconteceu exatamente nesta partida. O placar era apertado apesar da vantagem verde, mas a tranquilidade só chegou depois do 2 a 0.

continua após a publicidade

Flaco López comemora seu gol pelo Palmeiras contra o Al-Ahly no Mundial (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Reforço mais caro ainda patina

Enquanto isso, o titular Vitor Roque ainda patina. O jogo projetado por Abel ainda não encaixou com o reforço mais caro desta temporada. Resultado: Flaco Lopez tem resolvido mais os problemas palmeirenses.

O resultado do outro jogo do grupo faz com que o Palmeiras defina a classificação final contra o Inter Miami, time de Messi, que venceu o Porto. O Verdão joga por um empate para ser iiderar a chave, o que

seria um grande feito.

continua após a publicidade

O Palmeiras ainda não brilhou no campeonato. Mas uma imagem de Abel Ferreira ao final da partida dá o tom da campanha até aqui. Ele tirou a sua camisa e deu a um torcedor na arquibancada. Leveza e um passo por vez.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Tironi no Lance!: veja mais colunas

Eduardo Tironi escreve sua coluna no Lance! às terças e sextas-feiras. Confira abaixo mais publicações do colunista:

➡️ Diretoria do São Paulo tem um abacaxi para descascar

➡️ É delírio acreditar em time brasileiro na Copa do Mundo de Clubes?

➡️ O que faltou na estreia de Ancelotti?