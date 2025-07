Thiago Silva parabeniza Chelsea após título do Mundial

Após o Chelsea vencer o PSG com propriedade na final do Mundial de Clubes da Fifa. O zagueiro Thiago Silva, do Fluminense, parabenizou a equipe inglesa pela conquista. O jogador atuou por clube londrino entre 2020 e 2024.

Pelo Chelsea, o jogador disputou 155 partidas, marcou nove gols e deu cinco assistências. O jogador foi um dos pilares da equipe que venceu a Champions League da temporada 2020/21. Além disso, o jogador conquistou a UEFA Supercup e o Intercontinental de Clubes de 2022.

Thiago Silva foi eleito o melhor jogador do Intercontinental de Clubes de 2022 (Foto: GIUSEPPE CACACE / AFP)

Coração dividido antes da final

Antes da grande decisão, Thiago Silva revelou que estava com o "coração dividido" entre as duas equipes em que foi ídolo. Em uma postagem em suas redes sociais, o capitão do Fluminense revelou a dor de não estar em campo, mas se mostrou ansioso por uma grande partida.

— Embora doa não estar envolvido na final de hoje, é maravilhoso ver dois ex-clubes que tenho no coração com a chance de fazer história. Boa sorte aos dois… ansioso por uma final emocionante — escreveu o zagueiro.

Thiago Silva em campo pelo PSG (Foto: Franck Fife/AFP)

No Paris Saint-Germain, ele atuou por oito temporadas (2012-2020), tornou-se capitão e um dos maiores ídolos da era de ouro do clube, conquistando 23 títulos. Com a camisa do clube de Paris, Thiago disputou 315 partidas, marcou 17 gols e deu sete assistências.