O Chelsea é o primeiro campeão do novo Mundial de Clubes da Fifa. Após a conquista inédita, Enzo Maresca, técnico do time inglês, exaltou a postura dos jogadores em campo e afirmou que o título tem um valor especial. Para ele, a competição será mais importante que a Champions League.

— Acredito que essa competição será tão importante quanto, ou até mais importante que a Champions League. Tive a sorte de estar na comissão técnica do Manchester City quando ganhamos a Champions, mas este torneio reúne os melhores clubes do mundo. É por isso que damos tanto valor a essa conquista.

E completou: — Dar aos torcedores do Chelsea o direito de vestir a camisa com o patch de campeão mundial é um orgulho imenso.

Os três gols que deram a vitória ao Chelsea foram marcados ainda no primeiro tempo, sendo dois de Cole Palmer e um de João Pedro. Eleito melhor da competição, o meio-campista foi bastante elogiado por Maresca na coletiva após o jogo.

— Esses são os jogos em que esperamos que Cole apareça. E, mais uma vez, ele mostrou do que é capaz.

O mais notável na partida foi a pressão do time inglês sobre o PSG principalmente na primeira etapa. De acordo com o comandante, foi uma estratégia pensada para conseguir superar o atual campeão da Champions League. O plano tático foi executado à risca pela equipe, que não deu chances aos franceses criarem jogadas e finalizarem.

— A ideia era jogar homem a homem. Se você dá espaço para o PSG, eles te punem. Então, decidimos ser agressivos e sufocá-los logo nos primeiros minutos — o que foi fundamental, principalmente por conta do calor intenso, que dificultava o ritmo à medida que o jogo avançava. Tivemos muito sucesso explorando o lado esquerdo da defesa deles. Tudo funcionou perfeitamente graças ao esforço dos jogadores — finalizou Enzo Maresca.

Chelsea longe do favoritismo no Mundial

O Chelsea conseguiu superar a desconfiança e se tornar campeão da primeira edição do Mundial de Clubes. Havia outros europeus como favoritos ao título, como o Real Madrid e o próprio PSG. No entanto, a equipe cresceu no mata-mata e superou dois brasileiros (Palmeiras e Fluminense) até chegar à final contra o atual campeão da Champions.