O atacante Kevin Serna, do Fluminense, atrai o interesse do Atlético Nacional, da Colômbia, para a próxima temporada, segundo informação do jornalista Pipe Sierra e confirmada pelo Lance!. No entanto, o Verde ainda não abriu negociações com o Tricolor pela contratação do jogador.

Os colombianos fizeram uma consulta ao estafe do atleta, e Kevin Serna está aberto a ouvir propostas e explorar o mercado de transferências. O atleta vê a concorrência no Fluminense aumentar desde o início do ano com as chegadas de Canobbio, Lavega e Soteldo, além da ascensão de Riquelme Felipe.

Nos últimos dias, o empresário de Serna havia falado sobre a possibilidade da saída do jogador do Fluminense. O representante afirmou que o Alianza Lima estaria interessado em repatriar o atacante colombiano.

- Estamos vendo se existe alguma possibilidade para que ele (Serna) volte (ao Alianza Lima) por seis meses. Tudo está recente, mas o interesse do Alianza é anterior ao início do Mundial de Clubes. Não tem nada assinado, nada fechado.

No Mundial de Clubes, Kevin Serna foi pouco aproveitado pelo Fluminense, tendo participado apenas de dois dos seis jogos feitos pelo Tricolor. Em ambas as ocasiões, o colombiano iniciou a partida no banco de reservas por opção de Renato Gaúcho.

