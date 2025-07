Clube europeu acerta contratação de Jhon Arias, diz jornalista

Depois de brilhar intensamente no Mundial de Clubes, o meia Jhon Arias está prestes a deixar o Fluminense e seguir para o futebol inglês. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, que é um especialista em transferências internacionais, o jogador colombiano já está com a transferência encaminhada para o Wolverhampton, da Premier League.

Romano informa que o valor do negócio gira em torno de 20 milhões de euros, o que equivale à cerca de R$ 130 milhões. Essa notícia confirma o que o portal GE já havia antecipado, revelando o interesse formal do clube inglês, que entrou em contato com o Fluminense para discutir a situação do atleta.

Se a negociação se concretizar, Arias se tornará a segunda maior venda da história do clube carioca, ficando atrás apenas do volante André, que também foi negociado com o Wolverhampton em 2024 por 22 milhões de euros.

Jhon Arias na zona mista antes de Fluminense x Chelsea (Foto: Sharon Prais / Lance!)

Além de ser um passo significativo na carreira de Arias, essa transferência também marca um reencontro: o colombiano voltará a jogar ao lado de André, com quem formou uma das duplas mais sólidas do meio-campo tricolor nos últimos anos.

Aos 26 anos, Arias está no auge de sua forma e foi um dos grandes destaques do Fluminense durante o Mundial, recebendo três prêmios de "melhor jogador em campo" nas partidas contra Borussia Dortmund, Inter de Milão e Ulsan HD. Seu desempenho atraiu a atenção de clubes internacionais, e o Wolverhampton acelerou as negociações nas últimas semanas.

Até o momento, o Fluminense não se pronunciou oficialmente sobre a negociação. A expectativa é que o anúncio aconteça nos próximos dias, com Arias se juntando ao elenco dos Wolves ainda nesta janela de transferências.