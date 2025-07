Renato Gaúcho volta ’em alta’ após grande Mundial com Fluminense

Apesar de não ter conquistado o título, Renato Gaúcho sai do Mundial de Clubes 2025 como um dos treinadores mais valorizados da competição. À frente de um Fluminense que chegou desacreditado, o treinador comandou uma campanha histórica, levando o clube carioca até a semifinal e conquistando respeito dentro e fora do Brasil. O Tricolor foi a equipe brasileira que foi mais longe no torneio, superando adversários de peso e jogando com identidade.

De volta ao Rio de Janeiro nesta sexta-feira (11), Renato Gaúcho foi recebido com festa pela torcida tricolor no "AeroFlu", ao lado do elenco do Fluminense. A celebração marcou o reconhecimento pelo desempenho histórico no Mundial de Clubes. Sua postura corajosa, a capacidade de montar um time competitivo mesmo com orçamento limitado e desfalques importantes, além de seu olhar crítico e firme sobre o futebol brasileiro, elevam o treinador a um novo patamar após a competição. Renato não apenas liderou uma campanha admirável, como também reforçou sua posição entre os técnicos mais respeitados do continente.

Campanha memorável com roteiro de superação

No caminho até a semifinal, o Fluminense de Renato encarou um grupo difícil, que incluía o Borussia Dortmund, e conseguiu a classificação em segundo lugar. Depois, eliminou ninguém menos que a Inter de Milão, atual vice-campeã da Champions League, com uma vitória convincente por 2 a 0. Na sequência, despachou o estrelado Al-Hilal, da Arábia Saudita, por 2 a 1 — clube que conta com nomes de peso que brilharam na Europa.

O sonho da final acabou nas semifinais diante do Chelsea, em um jogo onde o Fluminense teve importantes desfalques como Martinelli, Samuel Xavier e Freytes, o que comprometeu a força competitiva da equipe. Ainda assim, o Tricolor resistiu bem e deixou o torneio como a melhor campanha de um clube brasileiro nesta edição.

Renato Gaúcho na coletiva de imprensa antes de Fluminense e Chelsea (Foto: Sharon Prais / Lance!)

Valorização do futebol brasileiro

Em entrevista durante o torneio, Renato fez questão de ressaltar que a campanha do Fluminense vai além dos resultados em campo. Para ele, o desempenho resgata o valor do treinador brasileiro no cenário internacional:

— Eu acho que a credibilidade voltou bastante forte para o futebol brasileiro. Pelas grandes equipes, tanto Flamengo, Botafogo e Palmeiras, e agora o Fluminense chega numa semifinal. Em termos de Europa,