Valverde estabelece recorde com a disputa do Mundial; veja

Fede Valverde quebrou um recorde importante na temporada 2024/25 após o Mundial de Clubes pelo Real Madrid. O uruguaio alcançou os 6.116 minutos nos 72 jogos que disputou e lidera o ranking de jogadores que mais estiveram em campo no período. Em termos de partidas, seu companheiro, Luka Modric, venceu. O croata marcou presença em 73 jogos pelos Merengues e sua seleção.

Em suas 72 partidas na temporada, Fede Valverde atuou 65 vezes pelo Real Madrid e sete pela seleção do Uruguai. O meio-campista foi o principal homem de confiança de Carlo Ancelotti e, por isso, deixou de entrar em campo em apenas três oportunidades: diante de Girona e Betis por La Liga e Real Sociedad na Copa do Rei. Isso indica que o uruguaio jogou 94,4% dos minutos possíveis pelos Blancos.

Os jogadores com mais minutos em 2024/25

Vale destacar que Valverde teve grande margem para os demais no ranking final. Bruno Fernandes, do Manchester United, ficou em segundo na lista com 5.796 minutos jogados, e Maignan, goleiro do Milan, fechou o pódio com 5.624. Outro fato interessante da classificação é a predominância de jogadores da Premier League. Cinco dos dez são representantes do Campeonato Inglês: Bruno, Gvardiol, Raya, Cucurella e Van Dijk.

Os cinco jogadores com mais minutos em 2024/25 (Foto: Reprodução/Marca)

Entre os jogadores do Real Madrid, em termos de minutos jogados, Jude Bellingham, com 5.391, e Kylian Mbappé, com 5.232, foram os que mais se aproximaram de Valverde. Apesar de ser o jogador com mais jogos na temporada, Luka Modric não está nem entre os sete primeiros em minutos do time do Santiago Bernabéu. Isso se explica pelo fato do croata entrar, na grande maioria das vezes, durante os jogos e não partir como titular.

