Mundial de Clubes aumenta tensões entre Fifa e Uefa; entenda

O novo formato do Mundial de Clubes, organizado pela Fifa, tem acirrado os ânimos entre a entidade e a Uefa. O presidente da confederação europeia, Aleksander Čeferin, decidiu não comparecer ao torneio nos Estados Unidos, mesmo com participação em massa de clubes do continente, evidenciando o clima de tensão e disputa política entre as duas organizações mais poderosas do futebol mundial.

Enquanto representantes das demais confederações estiveram presentes em diferentes momentos do Mundial de Clubes, Aleksander Čeferin se manteve afastado da competição — embora seja também vice-presidente da Fifa em razão de seu cargo na Uefa.

Uefa com "pé atrás" com avanço da Fifa

Segundo fontes ouvidas pelo "The Athletic", dirigentes da Uefa estão preocupados com o avanço da Fifa sobre o futebol de clubes, o crescimento do Mundial e a possibilidade de que ele se torne um concorrente direto da Champions League.

Durante uma coletiva em Nova York, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, evitou descartar a ampliação do torneio para incluir mais clubes europeus no futuro, nem respondeu diretamente se deseja que a competição passe a ser disputada a cada dois anos. Ele citou nomes como Manchester United, Arsenal, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Milan e Napoli como clubes que gostaria de ver no torneio.

Infantino exaltou os números financeiros da competição: foram gerados 2,1 bilhões de dólares (cerca de R$11,7 bilhões) em receitas entre direitos de transmissão, patrocínio, bilheteria e outros. Para ele, o valor médio de 33 milhões de dólares (aproximadamente R$183 milhões) por partida faz do Mundial o torneio de clubes mais bem-sucedido em diversas métricas.

Apesar da justificativa oficial da Uefa de que Čeferin estaria focado na Euro Feminina, que começou em julho na Suíça, o "The Athletic" apurou que ele compareceu a apenas uma das primeiras 22 partidas da competição continental. Além disso, a Uefa tem ignorado publicamente o Mundial de Clubes em suas redes sociais, em contraste com a Conmebol, que tem feito publicações regulares sobre seus representantes na competição.

O atrito ganhou contornos ainda mais dramáticos em maio, durante o congresso da Fifa no Paraguai, quando os membros europeus do Conselho da entidade abandonaram a sessão após o atraso de Infantino, que havia priorizado reuniões com Donald Trump no Catar. A Uefa classificou a mudança de agenda como "profundamente lamentável" e "motivada por interesses políticos privados".

Donald Trump esteve presente nas premiações do Mundial de Clubes. Infantino havia faltado a uma reunião da Fifa com a Uefa e as demais federações para encontrar com o presidente estadunidense (Foto: Kevin Lamarque / POOL / AFP)

Infantino chegou a pedir desculpas pelo atraso, alegando problemas com o voo, mas reafirmou que precisava estar no Oriente Médio por conta de discussões importantes sobre as Copas de 2026 e 2034.

