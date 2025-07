A polêmica de Luis Enrique, técnico do PSG, com João Pedro após o jogo contra o Chelsea repercutiu no mundo inteiro. O treinador espanhol acertou um golpe no rosto do brasileiro após a derrota por 3 a 0 do time francês frente aos ingleses neste domingo (14), pela final do Mundial de Clubes. O presidente do PSG, Nasser Al-Khelaïfi, se manifestou sobre o ocorrido na zona mista após a partida.

Durante a festa inglesa, o treinador de 55 anos e o goleiro Gianluigi Donnarumma discutiram com os brasileiros João Pedro e Andrey Santos. No entanto, o espanhol deu um tapa na cara do ex-Fluminense, que caiu no chão em seguida. Após a agressão, os parisienses se afastaram da confusão, enquanto Enzo Maresca fez questão de entrar em campo para conter seus atletas. A arbitragem não interferiu durante a briga entre os clubes.

O presidente do PSG saiu em defesa de Luis Enrique, elogiando sua disciplina e pregando respeito pelo treinador.

— Nosso treinador é o mais disciplinado e respeitado do mundo. Ele foi separar os jogadores que estavam brigando e acabou se envolvendo. Os treinadores também merecem respeito — afirmou Nasser Al-Khelaïfi na zona mista após a partida.

Luis Enrique pode ser punido pela Fifa?

Luis Enrique agride João Pedro após a final entre Chelsea e PSG do Mundial de Clubes (Foto: Juan Mabromata/AFP)

Caso a atitude de Luis Enrique seja classificada como grave, ele poderá ser suspenso por até três partidas, segundo a mídia espanhola. Uma possível punição ao mister seria somente cumprida para a próxima edição da Copa do Mundo, disputada em 2029. Segundo os jornais espanhóis Marca e Mundo Deportivo, a pena não seria transferida para outros torneios.

