A final do Mundial de Clubes entre Chelsea e PSG, neste domingo (13), terá um espectador mais do que especial. Ídolo com passagens marcantes pelos dois clubes, o zagueiro Thiago Silva projetou a final do com o "coração dividido". Em uma postagem em suas redes sociais, o capitão do Fluminense revelou a dor de não estar em campo, mas se mostrou ansioso por uma grande partida.

'Maravilhoso ver dois ex-clubes que tenho no coração'

Em sua mensagem, Thiago Silva deixou claro que, apesar da tristeza por ter sido eliminado com o Fluminense na semifinal, a final entre duas equipes pelas quais tem tanto carinho é um momento especial.

— Embora doa não estar envolvido na final de hoje, é maravilhoso ver dois ex-clubes que tenho no coração com a chance de fazer história. Boa sorte aos dois… ansioso por uma final emocionante — escreveu o zagueiro.

Uma história de idolatria nos dois lados

A postagem de Thiago Silva tem um peso enorme pela história que ele construiu nos dois finalistas. No Paris Saint-Germain, ele atuou por oito temporadas (2012-2020), tornou-se capitão e um dos maiores ídolos da era de ouro do clube, conquistando 23 títulos.

Thiago Silva comemora título com PSG (Foto: Jean-Francois Monier/AFP)

Já no Chelsea, onde jogou de 2020 a 2024, o "Monstro" também se tornou uma referência e conquistou o título mais importante de sua carreira na Europa: a Champions League de 2021, além do Mundial de Clubes da FIFA no mesmo ano.

Thiago Silva com a camisa do Chelsea (Foto: Justin Tallis/AFP)

A Grande Final

A decisão do Mundial de Clubes entre Chelsea e Paris Saint-Germain acontece neste domingo (13), às 16h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

