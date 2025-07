O Chelsea vive uma das melhores fases de sua história após tornar-se o primeiro campeão da história do novo formato do Mundial de Clubes. No entanto, a honraria desta temporada não garante acesso à próxima edição da competição da Fifa, que será realizada em 2029.

A próxima edição do Mundial será daqui a quatro anos, sempre ano anterior à Copa do Mundo de seleções. São quatro times classificados: Al-Ahli (Arábia Saudita), Cruz Azul (México), PSG (França) e Pyramids (Egito). A Fifa ainda não anunciou se o Chelsea estará na próxima edição por ser o campeão da edição inaugural. O restante dos classificados sairá do desempenho nos torneios continentais entre 2025 e 2028.

O local do Mundial de Clubes de 2029 ainda não está definido. O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud, manifestou interesse do país em sediar a competição no ano de 2029. Principal concorrente, a Espanha realizou o mesmo processo de interesse. O país ibérico será uma das seis sedes da Copa do Mundo de 2030, ao lado de: Portugal, Marrocos; Argentina, Uruguai e Paraguai.

🏆 Chelsea 3x0 PSG

O Chelsea atropelou o PSG com uma vitória por 3 a 0 e conquistou o título da primeira Copa do Mundo de clubes, neste domingo (13), no MetLife Stadium. A partida foi decidida ainda nos 45 minutos iniciais, com a estrela de Cole Palmer, que balançou as redes duas vezes e deu uma assistência para João Pedro fechar o placar. ➡️ Saiba mais como foi a decisão

