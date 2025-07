Fluminense e Chelsea terão os caminhos cruzados na semifinal do Mundial do Clubes na próxima terça-feira (8), em Nova Jersey, no MetLife Stadium, às 16h (de Brasília). Técnico dos Blues, Enzo Maresca assistiu à classificação tricolor sobre o Al-Hilal e elogiou a equipe treinada por Renato Gaúcho.

— Hoje estava focado no Palmeiras, que mostrou o quão bom é o futebol brasileiro. A partir de amanhã, vou começar a focar no Fluminense. Assisti ao jogo de hoje, assisti a alguns jogos que jogaram e dá para ver que são muito bem organizados. Eles têm alguns jogadores bem bons, o técnico está fazendo um trabalho fantástico — disse o treinador italiano, em entrevista coletiva após o jogo contra o Palmeiras.

— E vai ser uma semifinal, a energia dos times brasileiros tem sido muito alta. Eles estão começando a temporada, a gente está terminando. Então o nível de energia é diferente e temos que lidar com isso — finalizou.

🟢 Palmeiras 1x2 Chelsea 🔵

O Palmeiras lutou, dominou as arquibancadas do Lincoln Financial Field, na Filadélfia, mas vacilou em momentos pontuais e foi eliminado do torneio intercontinental — em roteiro identico a final do Mundial de 2021, quando perdeu para o Chelsea por 2 a 1. Desta vez, com um gol em cada tempo, o time de Maresca repetiu o placar de quatro anos atrás, com tentos de Cole Palmer; Weverton contra e Estêvão para o Verdão).

A equipe de Abel Ferreira deixa a competição sendo o único brasileiro a não vencer uma equipe europeia no torneio. O Chelsea, que perdeu na fase de grupos para o Flamengo, agora terá a terceira partida contra brasileiros no Mundial, em duelo que vale vaga na final contra o Fluminense.

