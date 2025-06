Veterano e um dos líderes do Monterrey no Mundial de Clubes, Sergio Ramos vive a expectativa de um possível reencontro com o Real Madrid, clube pelo qual fez história. Aos 39 anos, o zagueiro concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira (16) e, embora tenha reconhecido a importância emocional de um duelo com o ex-time, admitiu que preferiria evitá-lo.

- O futebol é sentimental. Sempre tem uma parte melancólica quando falo do Real Madrid na minha vida. Pensar em uma possível semi ou quartas é se adiantar demais, mas reencontros com antigos companheiros sempre são bonitos. Se pudermos não nos cruzar, melhor - disse Ramos, com bom humor.

Ele complementou falando que preferiria enfrentar um rival antigo, mas que se tiver que enfrentar seu ex-clube, que seja na grande decisão.

- Prefiro o Atlético de Madrid (risos). Se tiver que ser contra o Real, que seja na final. Mas, pelo chaveamento, é mais provável que aconteça nas quartas

Aos 39 anos e jogando pelo Monterrey, Sergio Ramos vive a expectativa de enfrentar o Real Madrid no Mundial de Clubes (Foto: Stu Forster / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP)

Estreia contra a Inter de Milão

O primeiro desafio de Ramos e do Monterrey será diante da Inter de Milão, nesta terça-feira (17), às 22h (de Brasília), no Rose Bowl, em Los Angeles. A equipe mexicana tenta avançar no torneio e chegar às fases decisivas, onde poderia encontrar gigantes europeus como o Real Madrid.

- A motivação segue intacta. O futebol me deu tudo, e sou eternamente grato. Cada vez custa mais: alimentação, treino, recuperação... mas é por esse tipo de torneio que tudo vale a pena. Quero aproveitar esses últimos anos da minha carreira - afirmou Ramos.

