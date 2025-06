O zagueiro do Londrina Wallace Reis, que estava no elenco do Corinthians campeão do Mundial de Clubes em 2012, falou com exclusividade para o Lance!. O defensor falou sobre as possibilidades de título das equipes brasileiras na Copa do Mundo de Clubes.

continua após a publicidade

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

Wallace Reis defende o Londrina (Foto: Reprodução / X)

— Em relação à qualidade, o Flamengo tem plenas condições, o Botafogo é uma equipe bem capacitada, o Palmeiras é uma equipe que sabe muito bem o que tem que se fazer. Então, quando você pega essas três equipes e faz um comparativo com as demais equipes que lá estarão, talvez você tenha três ou quatro que sejam muito superiores, mas acho que têm plenas condições de ganhar sim — disse Wallace sobre as chances dos brasileiros no Mundial.

O jogador também falou que acredita que os resultados estão ligados à postura dos jogadores em campo: — Eu acho que passa muito mais pelo comportamento. Às vezes, o jogador fica muito mais intimidado pela camisa que ele enfrenta do que pelo adversário que a veste. Assim como a gente tem aqui equipes do cenário brasileiro, eu costumo ver às vezes que alguns jogadores que estão jogando em equipes grandes se intimidam pela camisa e não propriamente pelo adversário que está enfrentando. Se o Flamengo, com a qualidade que tem, o próprio Botafogo, com a qualidade que tem, entender suas limitações e seu ponto forte, eu acho que têm plenas condições de vencer sim — completou.

continua após a publicidade

Flamengo, Botafogo, Fluminense e Palmeiras são os representantes brasileiros na Copa do Mundo de Clubes. O Lance! acompanha todos eles direto dos Estados Unidos.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Acompanhe a entrevista completa com Wallace Reis

Resumo da carreira de Wallace

Wallace Reis chegou ao Corinthians em 2011. Pelo Timão, o zagueiro fez 57 jogos, marcou um gol, foi campeão brasileiro, da Libertadores e do Mundial de Clubes. O jogador também teve passagem de destaque no Flamengo, onde ficou por quatro temporadas e venceu Copa do Brasil e Campeonato Carioca. O zagueiro revelado pelo Vitória ainda teve passagens por Grêmio, Gotzepe (TUR) e Brusque.