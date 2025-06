Jornal critica Vini Jr e destaca falta de compreensão com Mbappé

A dobradinha entre Vini Jr e Mbappé no ataque do Real Madrid segue sem convencer a imprensa europeia. Antes da estreia dos Merengues no Mundial de Clubes, o jornal espanhol "Marca" apontou uma falta de compreensão do brasileiro para com o francês, que prejudicou a temporada do time sob o comando de Carlo Ancelotti.

Segundo o periódico, a disputa intercontinental nos Estados Unidos, que se inicia para os Blancos nesta quarta-feira (18), diante do Al-Hilal (SAU), é uma espécie de recomeço para o camisa 7 depois de uma jornada abaixo do esperado.

- Houve um tempo, não muito distante, em que cada vez que Vinicius Júnior entrava em campo, o mundo prendia a respiração antes de testemunhar sua última atuação. Mas o futebol, como a vida, não é uma linha reta. Sua temporada não foi das melhores, embora seus números não o deixem em má situação. No entanto, seu futebol sempre foi mais, uma faísca que parecia se apagar às vezes, com mais dúvidas do que certezas. Mais olhares críticos do que abraços e uma completa falta de compreensão com Mbappé serviram como resumo da decadência do Real Madrid - declarou o diário.

A dupla foi formada no começo de 2024/25, quando Kylian chegou de graça ao Santiago Bernabéu depois de deixar o PSG. Porém, as dificuldades do encaixe foram claras, já que ambos têm preferência por atuar pelo lado esquerdo. O francês foi sacrificado e passou a atuar de centroavante, mas ainda assim, anotou 43 gols em 56 partidas.

Em fase aquém do que se esperava de um atleta eleito melhor do mundo pela Fifa, Vinícius não conseguiu manter o mesmo desempenho da época anterior, e balançou as redes 21 vezes, além de 15 passes para gol.

- Perceber que algo já é uma realidade não é o mesmo que assimilá-la . Perceber isso leva um instante, e às vezes é frio como um balde de água. Foi o que aconteceu com Vinicius assim que ele se encontrou com o time do Real Madrid em Palm Beach. Um processo de assimilação mais profundo e gradual que se arrastou por mais tempo do que deveria quando ele se encontrou com seu pai no futebol no Brasil. Ancelotti não está mais entre nós, e agora é hora de ele seguir em frente. Sua memória sempre guardará a lembrança de que o italiano foi o homem que confiou nele, que lhe deu a liberdade de ser, que cuidou dele quando os holofotes estavam mais ardentes do que brilhante - afirmou o "Marca".

Vini Jr e Mbappé comemoram gol em jogo do Real Madrid (Foto: Guillermo Martinez/SOPA Images/Sipa USA)

🏆 Vini Jr e Mbappé levaram o Real Madrid a título mundial

Vinícius e Mbappé participaram ativamente da conquista da Copa Intercontinental de 2024. Cada um marcou uma vez, e houve espaço para o também brasileiro Rodrygo deixar o dele na vitória sobre o Pachuca por 3 a 0, em dezembro de 2024.

Os mexicanos também estão no grupo H, mas o primeiro desafio do Real é outro. O time, na estreia do técnico Xabi Alonso, pega o Al-Hilal nesta quarta-feira (18), às 16h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA), pela primeira rodada do grupo H. A chave é completada pelo RB Salzburg (AUT), que enfrenta os "Tuzos" logo depois, às 19h.

