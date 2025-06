Seleção da rodada do Mundial é anunciada com três brasileiros; veja

Após o fim da última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes, o Dazn, parceiro da Fifa na transmissão da competição, anunciou a seleção da semana, que contou com três jogadores brasileiros, sendo um do Flamengo. Os outros presentes na lista jogam por clubes europeus.

A fase de grupos do Mundial chegou ao fim após as vitórias de Real Madrid contra o RB Salzburg e Al-Hilal sobre o Pachuca. Com isso, Veja a Seleção da Semana do Mundial de Clubes:

O goleiro é Garrow, do Auckland City. O lateral-direito é Hakimi, do PSG. Os zagueiros são Danilo, do Flamengo, e Bastoni, da Inter de Milão. Na lateral-esquerda está Javi Galán, do Atlético de Madrid. No meio-campo, Enzo Fernández, do Chelsea e Palacios, do Al Ain. No ataque, Vini Jr, do Real Madrid, Savinho, do Manchester City, Abou Ali, do Al Ahly e Berterame, do Monterrey.

Danilo, Vini Jr e Savinho foram destaque para entrarem na seleção da rodada

Os três brasileiros presentes na seleção da rodada do Mundial brilharam por Flamengo, Manchester City e Real Madrid.

Pelo Flamengo, Danilo teve uma atuação sólida defensivamente e foi importante na saída de jogo da equipe no empate contra o Los Angeles FC.

Pelo Manchester City, Savinho fez um golaço de fora da área e ainda deu uma assistência na goleada do clube inglês sobre a Juventus, que garantiu a primeira colocação do Grupo G.

Seleção da rodada do Mundial: Vini Jr com o prêmio de melhor jogador contra o RB Salzburg (Foto: Reprodução / X)

Já pelo Real Madrid, Vini Jr finalmente desencantou no Mundial. O brasileiro fez um belo gol e deu uma linda assistência de calcanhar para garantir a vitória sobre o RB Salzburg e o primeiro lugar no Grupo H. Vini Jr ainda foi eleito o melhor em campo pela Fifa.

