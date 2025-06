Nesta segunda-feira (30), às 22h (de Brasília), Manchester City e Al-Hilal se enfrentam pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. Com um retrospecto perfeito na competição até então, Guardiola pregou cautela no confronto e elogiou o time saudita: "Há muitos jogadores com qualidade".

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Em entrevista coletiva antes da partida entre Manchester City e Al-Hilal concedida neste domingo (30), o técnico espanhol usou o jogo da equipe de Simone Inzaghi contra o Real Madrid na fase de grupos para analisar o adversário desta segunda.

— Se eles competem contra o Real Madrid da forma como competiram, é porque são um bom time. Nos últimos dois ou três anos, a liga saudita melhorou incrivelmente. Não só o Al-Hilal ou o Al-Nassr, há muitos times com jogadores de qualidade. Eu vejo o elenco e sei o que o João (Cancelo) pode fazer com a bola, a qualidade que ele tem. Milinkovic-Savic e Neves estão lá também — afirmou Guardiola sobre o Al-Hilal.

Contudo, Guardiola admitiu que focou mais no póprio time do que no adversário antes do confronto que vale vaga nas quartas de final contra o Fluminense. A equipe das Laranjeiras venceu a Inter de Milão e aguarda o vencedor de Manchester City x Al-Hilal.

— Ao mesmo tempo, nos últimos dois dias estive mais preocupado em observar o meu time e buscar consistência. Esse é o principal objetivo: sermos reconhecíveis para nós mesmos e para o futuro — concluiu Pep Guardiola.

O City vem de vitória por goleada contra a Juventus em jogo que valia a liderança do grupo G do Mundial de Clubes. A equipe chega embalada e descansada para o confronto, uma vez que Guardiola usou três escalações diferentes nos três jogos da fase de grupos.

Tudo sobre o jogo entre Manchester City e Al-Hilal pelo Mundial de Clubes (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Manchester City x Al-Hilal

Oitavas de final — Mundial de Clubes

📆 Data e horário: Seguna-feira, 30 de junho, às 22h (de Brasília)

📍 Local: Camping World Stadium, em Orlando (EUA)

👁️ Onde assistir: SporTV e CazéTV.

🟨 Arbitragem: Jesus Valenzuela (árbitro); Jorge Urrego e Tulio Moreno (assistentes);

📺 VAR: -

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)

Ederson; Nunes, Khusanov, Gvardiol, O'Reilly; Gonzalez, Gundogan; Cherki, Foden, Doku; Haaland

Al-Hilal (Técnico: Simone Inzaghi)

Bono; João Cancelo, Tambakti, Koulibaly, Lodi; N. Al-Dawsari, Rúben Neves, Kanno; Milinkovic-Savic; Malcom, Marcos Leonardo

Savinho e Phil Foden foram destaques da vitória do Manchester City sobre a Juventus e agora se preparam para enfrentar o Al Hilal, veja onde assistir (Foto: Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

