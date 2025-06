Palpite Manchester City x Al-Hilal – Mundial de Clubes – 30/06/2025

Manchester City e Al-Hilal se enfrentam nas oitavas de final do Mundial de Clubes nesta segunda-feira (30), às 22h (horário de Brasília). O time inglês chega com campanha perfeita e um dos ataques mais produtivos da competição até aqui, enquanto os sauditas também se classificaram de forma invicta, mas com dois empates na conta. O local da partida será no Camping World Stadium, em Charlotte (EUA).

Palpite Manchester City x Al-Hilal

Com três vitórias em três rodadas e 13 gols marcados, o Manchester City chega confiante às oitavas e aparece como principal candidato ao título segundo as casas de apostas. Do outro lado, o Al-Hilal ainda não perdeu na competição, mas teve desempenho bem mais modesto na fase de grupos.

Mesmo com a boa campanha dos sauditas, a diferença de nível entre os elencos é gritante. O City deve dominar a posse, impor seu ritmo e aproveitar o desgaste físico do adversário, que costuma cair de produção depois do intervalo. O clube inglês deve garantir vaga nas quartas durante o tempo regulamentar.

Nosso palpite para o jogo: Manchester City vence

Pela imensa superioridade técnica e tática, o palpite Manchester City x Al-Hilal vai para a vitória do clube inglês nas oitavas de final do Mundial de Clubes.

As últimas notícias do Manchester City

Antes do início do Mundial, o Manchester City veio da pior temporada desde a chegada de Pep Guardiola, encerrando 2024-25 sem conquistar nenhum título.

Mesmo assim, o clube inglês não se abalou e teve duas performances sólidas nas primeiras rodadas, vencendo o Wydad por 2 a 0 e goleando o Al-Ain por um sonoro 6 a 0.

Na 3ª rodada, precisava da vitória para garantir a liderança diante da Juventus e também não tomou conhecimento da gigante italiana, aplicando 5 a 2 com autoridade.

As últimas notícias do Al-Hilal

Uma das principais potências do futebol do Oriente Médio, o Al-Hilal superou as expectativas na fase de grupos do Mundial, mesmo em uma chave complicada com Real Madrid, Salzburg e Pachuca.

Nas duas primeiras rodadas, empatou com os dois clubes europeus. Na estreia, segurou o 1 a 1 contra o poderoso Real e logo depois ficou no 0 a 0 diante do Salzburg.

Na rodada final, valendo vaga direta nas oitavas de final, confirmou o favoritismo com autoridade diante do Pachuca, vencendo os mexicanos por 2 a 0.

Onde assistir Manchester City x Al-Hilal?

A partida entre Manchester City e Al-Hilal terá transmissão pelo canal fechado no SporTV, pelo canal aberto na TV Globo e pelos streamings na DAZN e Cazé TV.