O Mundial de Clubes começa no sábado (14) com a partida entre Inter Miami e Al-Ahly, do Egito. Mesmo com a equipe norte-americana atuando em casa e contando com as presenças de Messi, Suárez e outras estrelas do futebol mundial, a venda de ingressos para o primeiro jogo da Copa do Mundo de Clubes está abaixo das expectativas da Fifa.

continua após a publicidade

Time titular do Inter Miami no último jogo antes do Mundial de Clubes (Foto: Isaiah Vazquez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Segundo New York Times, a Fifa busca alternativas para aumentar a lotação do Hard Rock Stadium para a cerimônia e o jogo do grupo do Palmeiras que abrem o novo torneio. Ainda segundo o jornal, a entidade organizadora do campeonato tenta convencer jovens estudantes de Miami a estarem presentes no confronto entre a equipe norte-americana e o time do Egito.

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

O jornal informou, nesta quarta-feira, que promoções estão sendo enviadas por email para pessoas vinculadas ao Miami Dade College, faculdade pública de Miami. A instituição anunciou, em abril de 2024, uma parceria com a Fifa que oferece aos estudantes a oportunidade de estagiar no escritório da entidade em Miami, além de permitir que o museu da Fifa ceda algumas de suas exposições à instituição.

continua após a publicidade

Uma das promoções compartilhadas por e-mail informa que a Fifa, em parceria com a faculdade, está "oferecendo até quatro ingressos gratuitos para a partida de abertura da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, na compra de um ingresso com preço estudantil reduzido de 20 dólares".

➡️ Quanto custam os ingressos do Mundial de Clubes 2025

Para validarem a promoção, os compradores precisam informar seu email institucional do Miami Dade College no momento da compra. Com o desconto, cada um dos cinco ingressos seria vendido por 4 dólares, o equivalente a R$ 22 na cotação atual.

continua após a publicidade

Baixa procura por ingressos do Mundial

No início do mês, o The Athletic publicou a informação de que a Fifa reduziu o preço dos ingressos de algumas partidas do Mundial de Clubes na tentativa de conseguir públicos maiores nos jogos do torneio. O jornal informou que menos de 20 mil ingressos haviam sido vendidos até o momento. O Hard Rock Stadium tem capacidade para 65 mil pessoas.

Hard Rock Stadium em jogo da Copa América de 2024 (Foto: Divulgação/Conmebol)

Com a grande diferença entre o número de entradas vendido até o momento da notícia e a grande capacidade de público do estádio, a Fifa queria evitar uma imagem de arquibancadas vazias na abertura de seu novo torneio. A entidade contestou os números e afirmou que a demanda era “bem maior”, sem divulgar dados concretos.

A Fifa adotou uma nova forma de venda dos ingressos para o Mundial de Clubes, criando uma variação de preço dinâmica conforme a procura das torcidas. O ingresso mais barato para o jogo de Messi e companhia, que custava US$ 349 após o sorteio em dezembro, agora aparece por US$ 76 no portal oficial de vendas oficial para o público geral.

No site do torneio, ainda há uma grande quantidade de assentos disponíveis em vários setores do Hard Rock Stadium para o jogo entre Inter Miami e Al-Ahly.

Inter Miami x Al-Ahly na abertura do Mundial de Clubes

🌏 Inter Miami x Al Ahly (EGI)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 – Grupo A)

📅 14 de junho, sábado, às 21h (de Brasília)

🏟️ Hard Rock Stadium – Miami, Flórida