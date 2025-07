Renê destaca as motivações do Fluminense neste Mundial

ORLANDO (EUA) — O dia seguinte da classificação do Fluminense para a semifinal do Mundial de Clubes foi de trabalho para os jogadores que iniciaram a partida no banco de reservas. No treino deste sábado (5), o clima foi ainda mais leve e, ao final, o lateral Renê atendeu à imprensa. Questionado sobre as motivações para este Mundial de Clubes, o defensor foi direto ao dizer que é preciso desfrutar o momento.

— Cara, a motivação é viver o momento, acredito que estamos vivendo um sonho e é aproveitar, que nem o Thiago fala sempre, é desfrutar, aproveitar esse momento, viver o hoje, não pensar lá na final, não pensar em ser campeão, pensar jogo a jogo, aproveitar, desfrutar, jogar o nosso melhor. Quem sempre quis ser jogador sonhou com momentos assim, então é como ele fala, é desfrutar com alegria, claro que tem a responsabilidade, mas é desfrutar, botar aquilo de criança para fora, aquela vontade de jogar futebol, que é isso que tem nos motivado, a conversa sempre é essa, aproveitar o momento, jogo a jogo, não pensar lá na frente cara, chegamos até aqui, agora é pensar na semifinal, só na semifinal, e passando aí a gente sim pensa na final - destacou o lateral.

Nas vitórias contra Inter de Milão e Al-Hilal, o técnico Renato Gaúcho optou por uma formação diferente do habitual, reforçando a última linha com três zagueiros. No entanto, o comandante não poderá contar com Freytes, que recebeu o segundo cartão amarelo e está suspenso para a partida contra o Chelsea. Renê comentou sobre a possibilidade de atuar como o terceiro homem de zaga neste duelo decisivo.

— Eu joguei um pouco assim. No tempo do Inter, quando eu estava com o Coudet, eu jogava um pouco mais recuado, na linha de três. É claro que aqui eu não joguei ainda. É uma posição que eu já joguei, mas é um pouco diferente do Freytes, porque ele é um zagueiro de origem. Então vamos ver o que o Renato tem para esse jogo, qual vai ser a estratégia. Mas claro que se ele optar por mim ali, se precisar de mim, eu vou estar pronto. Vou fazer o meu melhor na posição que ele preferir, mas ainda não conversamos sobre isso, não teve ainda aquele papo de qual vai ser o esquema, qual vai ser a estratégia. Estamos preparados para tudo. Chegamos aqui para ajudar, se for na ala, se for de terceiro zagueiro - comentou.

O Fluminense chegou para as quartas de final com nove pendurados, dentre eles Martinelli e Freytes, que tomaram cartão e estarão fora da semifinal. Fora do jogo com o Al-Hilal pelo mesmo motivo, Renê revelou a angústia que sentiu durante a partida.

— É angustiante, às vezes, ter um finalzinho de jogo ali e o juiz dá mais um minuto. Mas é uma sensação ruim, porque quando você está no banco ali, você ainda pode entrar e ajudar com alguma coisa. Você pode gritar, dar uma orientação, alguma coisa, para ajudar. E lá de cima você não consegue fazer nada, você está de mãos atadas. Então é só pedir a Deus para que dê tudo certo e ficar na torcida. Porque é o que dá para fazer, o sentimento do torcedor é esse. Eu passei por isso agora, junto com a paixão, a vontade de ajudar. Acho que é uma sensação ruim, espero que não precise mais passar por isso - enfatizou.

Durante a entrevista, Renê falou sobre a grandeza do Fluminense. O lateral reforçou que esta vivendo um sonho com a camisa Tricolor e falou sobre a dificuldade da competição. Antes de finalizar, o defensor brincou dizendo que espera que o favoritismo sempre fique do lado adversário e a vitória no lado do Fluzão.

— Às vezes a gente tá ali num ônibus ou no jantar, a gente olha pra nós e fala: "Mano, tem noção que estar aqui é sempre uma final de Mundial?" E eu acho que a sensação é essa de estar vivendo um sonho, né? Então, quando o sonho se realiza, você fica com a cara tipo, sonhamos isso e será que é verdade mesmo? Então a gente tá mais ou menos nesse sentimento, mas é a alegria radiando onde a gente passa. E é isso, ou vai, ou não vai, um olha pra cara do outro e fala: "Mano, estamos cada vez mais perto da final do Mundial. Vamos brigar pela vaga, né?" Então agora temos o Chelsea, faltam duas vagas. Mas a sensação às vezes é de lembrar pra ver se é verdade mesmo, a gente sabia que juntos, dando o nosso melhor, a gente podia, sim, chegar. Claro que no papel e para muitos de fora, era impossível, mas não para quem trabalha no dia a dia, quem tá ali. Nosso dia a dia sabe que a gente sempre acreditou, é claro que os adversários são sempre favoritos contra a gente, mas tá dando certo assim, que espero que o favoritismo sempre fique do lado de lá e que a vitória fique do lado de cá, que é isso que nos deixa felizes - disse Renê.

Em entrevista coletiva antes da partida contra o Al-Hilal, o técnico Renato Gaúcho afirmou que o Fluminense é o "patinho feio" em relação aos outros clubes remanescentes na competição. Renê destacou que dentro de campo são 11 contra 11 e projetou as dificuldades que enfrentarão nesta semifinal.

— No campo é 11 para 11. A gente sabe da qualidade do adversário, do nível que eles jogam, né? Mas a gente sabe que lá dentro é 11 contra 11. Se cada um correr, fizer a sua parte um pouquinho a mais, a gente consegue neutralizar eles e conseguimos fazer o nosso jogo. Então é isso, cara. É um correndo pelo outro, correndo um pouco mais do que precisa, que a gente sabe que se corremos igual eles, provavelmente vamos perder. Mas a gente correndo um pouquinho a mais junto, tanto para defender como para atacar, a gente tem sim chances de passar para o final e quem sabe ser campeão, que aí vai ser a realização do sonho - finalizou.