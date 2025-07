ORLANDO (EUA) — Ao marcar o gol da vitória sobre o Al-Hilal, Hércules foi o herói da classificação do Fluminense para a semifinal do Mundial de Clubes. Foi o segundo marcado pelo atleta, que passou por um momento difícil no clube devido à rumores de que estaria indo para festas no Rio de Janeiro. Depois do treino deste sábado (5), Renê atendeu a imprensa e abriu o jogo sobre a situação.

Por terem morado em cidades próximas no Piauí, os jogadores possuem uma relação mais antiga. Apesar de nunca terem jogado juntos, o lateral relatou que sempre conversam após os jogos em que se enfrentavam. Essa proximidade fez com que Renê tomasse iniciativa em conversar com o companheiro quando chegou no Flu e precisou lidar com as notícias falsas a seu respeito.

— É um cara humilde, chegou pra nos ajudar e teve um início difícil, chegou até a pensar em sair. Eu estive na casa dele depois daquela 'fake news' que saiu, e falei pra ele que, infelizmente, quanto maior o clube você joga, mais pressão, mais cobrança e mais situações aparecem. Falei pra ele que é assim, tem que enfrentar essa dificuldade e ele falava que não aceitava porque ameaça era direcionada para a família dele. Disse que isso é coisa de torcedor, mas não os torcedores que vão para o estádio, e sim aqueles que ficam na internet causando intriga, procurando assustar alguém ou querendo desmerecer a nossa profissão. Ainda brinquei com ele que não quiser viver isso aqui no Brasil, a oportunidade é o Mundial: vai, faz um bom campeonato, quem sabe tu não já fica por lá mesmo — comentou rindo.

Hércules comemora seu gol contra o Al-Hilal (Foto: Lucas Merçon/FFC)

Com 32 anos, quase dez a mais que Hércules, Renê dividiu um pouco de sua experiência com o companheiro para ajudá-lo a contornar a situação. Antes de ir para o Flu, atuou no Internacional, Flamengo e Sport. O lateral revelou que o que pesou mais no emocional do companheiro foi a exposição que sua família estava sofrendo, sobretudo sua mãe, mas garantiu a ela que o grupo estaria unido para superar a dificuldade.

— Dei o exemplo pra ele de quando eu cheguei no Flamengo, que o começo foi um pouco difícil, até porque você vê que em equipe do nordeste é diferente. Mas falei para ele que ele tem potencial pra estar em lugares maiores, tem que focar nisso, esquecer esse negócio Instagram, procurar viver o dia a dia. Chegamos a ir lá na casa dele, todos os jogadores ainda, conversar com ele, com a mãe dele. Ela estava bem triste, chorando. E eu acho que isso que estava mais afetando ele, ver a mãe dele triste, né? Então eu falei pra para ela que ficasse tranquila, que nosso grupo era bom, que a gente ia estar junto com ele, que a gente ia defender ele porque a gente sabia que era mentira.

— Alegria imensa em ver ele bem. Eu até gritei na hora do gol lá dele como se ele tivesse me ouvindo. Eu brinco com ele 'aí, minha vidinha, feliz demais'. No final do jogo eu dei um abraço nele. Depois de tudo que ele passou, agora é aproveitar o momento. A gente sabe que a nossa vida é assim, nós escolhemos e tem os prós e os contras. Então agora ele tá vivendo a parte boa. Espero que não precise mais viver a parte ruim. E estaremos sempre juntos com ele — continuou Renê.

No fim, comentou que Hércules é uma pessoa mais reservada, "difícil até de chamar para casa, fazer um churrasco". Classificados para a semifinal, deixaram para trás os momentos difíceis e estão focados no Chelsea, próximo adversário do Fluminense. O jogo será no dia 8, terça-feira, às 16h (de Brasília), no Metlife Stadium.

— Então quando saiu a notícia, eu falei: 'tu não anda nem lá em casa, vai andar na balada?'. E ele falou que foi por isso que ficou com raiva. Eu falei que não tinha que ficar com raiva, só se fosse verdade, mas não era. É um menino bom, cara trabalhador, humilde, de família muito boa, que treina todo dia em alta intensidade, cara que faz por merecer onde está. E não só eu, mas todo grupo no vestiário, a alegria é imensa em ver ele contribuindo, fazendo gol. A alegria dele é a de todos. Espero que ele continue nos ajudando e quem sabe possa marcar outro golzinho aí no próximo jogo que já vai nos ajudar bastante.

