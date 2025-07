Jogador do Fluminense vira destaque entre ingleses: ‘Não é à toa’

O Fluminense venceu o Al-Hilal por 2 a 1, no tempo regulamentar, com gols de Martinelli e Hércules, para o Tricolor, e Marcos Leonardo, para o time saudita. Entre os ingleses, o ex-jogador do Chelsea, Thiago Silva, é quem mais se destaca. Sua liderança chama atenção entre os comentários.

Tradução: O goleiro Fábio, de 44 anos, e o zagueiro Thiago Silva, de 40, levaram o Fluminense à semifinal de uma grande competição mundial de clubes. Tudo isso sofrendo apenas três gols no processo. Uma incrível demonstração de futebol desta Seleção Brasileira.

Tradução: Continua liderando aos 40 anos. Thiago Silva lidera o Fluminense até as semifinais do Mundial de Clubes

Tradução: Não é à toa que o Fluminense está na semifinal do Mundial de Clubes. Ouça o quão poderosa é esta mensagem de Thiago Silva.

Tradução: Lenda do esporte.

Fluminense x Chelsea

O Fluminense se prepara para encarar o Chelsea, que derrotou o Palmeiras, e tentar uma vaga na grande final do Mundial de Clubes. O confronto acontece na próxima terça-feira (8), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em New Jersey.

Para a partida, o técnico Renato Gaúcho vai ter o desfalque de Martinelli e Freytes, que tomaram o segundo cartão amarelo e estão suspensos.