Renato Gaúcho detalha tática de Thiago Silva em jogo do Fluminense

ORLANDO (EUA) - Na parada para hidratação do segundo tempo de Inter de Milão e Fluminense, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes, o zagueiro Thiago Silva teve a fala flagrada pela transmissão da partida, onde passou orientações para o time tricolor acertar a marcação contra os italianos. Em entrevista coletiva na véspera do duelo contra o Al-Hilal, o técnico Renato Gaúcho contou os bastidores da mudança que ajudou na classificação da equipe para a próxima fase.

Vendo que Arias já estava muito desgastado fisicamente, Thiago Silva sugeriu a Renato Gaúcho que mudasse o esquema do Fluminense para um 5-4-1. Everaldo assumiria as funções de marcação do colombiano, e o meia ficaria mais fixo à frente, como um centroavante. O técnico tricolor acatou a ideia e comentou sobre o assunto.

— Isso é importante para o treinador ter esse tipo de jogador. Às vezes o capitão não é só aquele que usa faixa, mas tem outros jogadores que são líderes, que ajudam bastante também. E ele (Thiago Silva) é um exemplo disso. Eu troco bastante ideias com o meu grupo. Ontem mesmo, no vídeo que passei para eles, eu conversei bastante com eles e eu dou essa liberdade para o meu jogador. O treinador não vê 100% o jogo. Daqui a pouco, o jogador está sentindo algo diferente no campo, algo que ele está vendo e pode colocar e nos ajudar. Foi o que o Thiago Silva fez no último jogo — disse Renato, que completou:

— Eu vou analisar ali na hora e ver se é bom para o time ou não. Eu analisei e vi que era a melhor opção, tanto é que nós "sacrificamos" o Everaldo por um lado, marcando o lateral adversário, e o Lima, por outro lado, marcando o adversário também, com uma linha de 5-4-1, e deixando o Arias, que estava cansado, por dentro. Então, no momento, eu não tinha pensado nisso, porque eu tive que "sacrificar" dois jogadores que não são da posição. Mas tudo em prol do time.

— Ali nós tínhamos que fechar os espaços do adversário, que estavam jogando muito pelos lados. Então, eu tenho a minha comissão, tenho jogadores dentro do campo que são inteligentes, e daqui a pouco um jogador vê um problema, que de vez em quando isso acontece, vê na beira do campo, e fala de um problema que está acontecendo dentro do campo, e procuro corrigir. É importante ter esse tipo de jogadores, dessa liderança dentro do campo, porque qualquer treinador no mundo não vê o jogo 100%. Às vezes quem está lá dentro enxerga uma coisa que o treinador não está vendo. Então, é por isso que é importante ter esse tipo de jogador dentro do campo, dessa liderança para trocar ideias — finalizou.

Fluminense x Al-Hilal

Fluminense e Al-Hilal decidem vaga na semifinal do Mundial de Clubes da Fifa, nesta sexta-feira (4). A partida será às 16h (de Brasília). A partida está marcada para a próxima sexta-feira, às 16h (de Brasília, 15h no horário local), no Camping World Stadium, em Orlando, Flórida (EUA).