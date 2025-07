Imprensa alemã exalta Brasil no Mundial: ‘Nem todos esperavam’

A força do futebol brasileiro no novo Mundial de Clubes está chamando a atenção na Europa. A tradicional revista alemã "Kicker" publicou uma análise nesta quarta-feira (2) destacando o Brasil, ao lado da própria Alemanha, como as duas nações que dominam as quartas de final da competição. A imprensa alemã ressaltou que o bom desempenho dos clubes do país foi uma surpresa para muitos.

continua após a publicidade

➡️ Fluminense e Palmeiras passam de fase no Mundial? Confira palpites do Lance!

'Nem todos esperavam por isso': a análise da imprensa alemã

A publicação inicia o texto destacando o cenário das quartas de final. "Duas nações dominam o Mundial de Clubes nos EUA até o momento, e para ambas, nem todos teriam acreditado nisso de antemão: apenas Brasil e Alemanha chegaram com duas equipes cada nas quartas de final", escreveu a "Kicker".

Destaque para o 'feito' do Fluminense

A revista deu ênfase especial à vitória do Fluminense, que eliminou a Inter de Milão, então finalista da Champions League.

"O Fluminense surpreendeu nas oitavas de final o finalista da Champions, Inter de Milão (2 a 0)", publicou o jornal, lembrando que o Tricolor agora enfrenta o Al-Hilal, time que foi o "terror do Manchester City".

continua após a publicidade

A "Kicker" também citou a vitória do Palmeiras no duelo brasileiro contra o Botafogo por 1 a 0, e seu próximo confronto contra o Chelsea.

Elenco do Fluminense comemora gol contra a Inter de Milão no Mundial de Clubes. (Foto: Paul Ellis / AFP)

Time Europeu garantido na final

A publicação finaliza sua análise observando o chaveamento e afirmando que "já é certo que pelo menos um clube europeu estará na final no domingo, 13 de julho". Segundo a revista, a Bundesliga (campeonato alemão) tem boas chances de ter um representante na decisão, já que Borussia Dortmund e Bayern de Munique estão nas quartas de final.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional