ORLANDO (EUA) - Na véspera do duelo contra o Al Hilal pelas quartas de final do Mundial de Clubes, o técnico Renato Gaúcho classificou o Fluminense de 'patinho feio' na disputa pelo título. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira (3), o treinador adotou um discurso para tirar a pressão de seus jogadores, exaltou a força do grupo e minimizou o favoritismo dos clubes europeus na competição.

O Fluminense enfrenta o Al Hilal nesta sexta-feira (4), às 16h (de Brasília), em Orlando, por uma vaga na semifinal do torneio.

'O Fluminense é o patinho feio'

Ao analisar o cenário das quartas de final, com gigantes europeus como Real Madrid e Bayern de Munique, Renato usou a metáfora do "patinho feio" para definir a posição do Fluminense, ressaltando que a diferença é puramente financeira.

— Eu costumo falar que o Fluminense, perante esses clubes todos que estão aí, é o patinho feio. O patinho feio que eu digo em termos financeiros. E nós estamos chegando, nós estamos mostrando a nossa força. Eu espero que amanhã a gente também continue mostrando a nossa força e que nós possamos chegar numa semifinal — declarou o treinador.

Elenco do Fluminense contra a Inter de Milão. (Foto: Lucas Merçon/Fluminense) <br><br>

Favoritismo em xeque: 'O melhor do mundo é quem ganha'

Para Renato, o status de favorito que a imprensa dá aos times europeus, como o PSG, não se traduz em garantia de título. Ele lembrou que o futebol se decide em campo e que grandes equipes já foram eliminadas.

— A melhor equipe do mundo é quem ganha. O melhor esquema do mundo é o que ganha. PSG realmente é um clube fortíssimo em todos os sentidos. O dinheiro é importante, mas dentro do campo, o futebol é decidido entre as quatro linhas — afirmou.

— Às vezes ele [PSG] pode ser no momento o melhor time do mundo, junto com Bayern, Real Madrid, City, mas muitos clubes grandes ficaram pelo caminho. Então a gente precisa valorizar quem está nessas quartas. E nessas quartas, no momento, o Fluminense também está — ressaltou.

