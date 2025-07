Fluminense x Al-Hilal: qual é a seleção dos 11 mais caros do confronto?

Fluminense e Al-Hilal se enfrentam em confronto histórico e inesperado pelas quartas de final do Mundial de Clubes. As equipes desbancaram o favoritismo de Inter de Milão e Manchester City nas oitavas e agora buscam uma vaga entre os quatro melhores times do torneio.

O Lance!Biz montou uma seleção dos jogadores mais caros que estarão presentes no duelo baseado no valor de mercado do Transfermarkt, portal especializado em finança nos esportes. A formação utilizada foi o 4-3-3:

Goleiro: Bono (Al-Hilal) - 5,5 milhões de euros

Lateral-direito: João Cancelo (Al-Hilal) - 15 milhões de euros

Zagueiro 1: Juan Pablo Freytes (Fluminense) - 2 milhões de euros

Zagueiro 2: Koulibaly (Al-Hilal) - 6 milhões de euros

Lateral-esquerdo: Renan Lodi (Al-Hilal) - 13 milhões de euros

Volante: Hércules (Fluminense) - 7 milhões de euros

Meia 1: Rúben Neves (Al-Hilal) - 25 milhões de euros

Meia 2: Sergej Milinković-Savić (Al-Hilal) - 17 milhões de euros

Ponta esquerda: Malcom (Al-Hilal) - 22 milhões de euros

Ponta direita: Jhon Arias (Fluminense) - 17 milhões de euros

Atacante: Marcos Leonardo (Al-Hilal) - 18 milhões de euros

Valor dos elencos combinados: 147,5 milhões de euros (cerca de R$ 943 milhões)

Rúben Neves, jogador mais valioso do confronto entre Al-Hilal e Fluminense pelas quartas de final do Mundial de Clubes (Divulgação/Al-Hilal)

A seleção ressalta o abismo financeiro entre as equipes: apenas três jogadores do Fluminense estão entre os mais valiosos, enquanto os outros oito atuam pelo clube saudita. Além disso, nomes como Malcom, Marcos Leonardo e Renan Lodi (todos do Al-Hilal), além de Hércules (Fluminense), evidenciam o protagonismo dos brasileiros na equipe ideal.

Tudo sobre o jogo entre Fluminense e Al-Hilal pelo Mundial de Clubes (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Fluminense x Al-Hilal

Quartas de final — Mundial de Clubes

📆 Data e horário: Sexta-feira, 04 de julho, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Bank of America Stadium, em Charlotte (EUA)

👁️ Onde assistir: Globo, SporTV, DAZN e CazéTV

🟨 Arbitragem: Danny Makkelie (árbitro); Hessel Steegstra e Jan de Vries (assistentes);

📺 VAR: -

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES



⚪🟢🔴 Fluminense (Técnico: Renato Gaúcho)

Fábio; Ignácio, Thiago Silva e Juan Freytes; Samuel Xavier, Nonato, Facundo Bernal, Martinelli e Gabriel Fuentes; Jhon Arias e Germán Cano (Everaldo).

🔵🔵 Al-Hilal (Técnico: Simone Inzaghi)

Yassine Bono; João Cancelo, Al-Harbi, Koulibaly e Renan Lodi; Nasser Al-Dawsari, Rúben Neves e Milinkovic-Savic; Malcom, Marcos Leonardo e Mohamed Kanno.

Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional